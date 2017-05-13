（本报斗湖十二日讯）斗湖华人社团联合会派遣一队龙舟队(斗湖华联青龙舟队)以便参加沙巴中华大会堂主办的《2017年第4届沙巴华堂国际龙舟赛》之中华大会堂杯（男子组）昨午于斗湖帆船俱乐部举行授旗礼并由总领队林德强授旗予队长黄志仁。

此项龙舟队由林德强市议员担任总领队，领队拿督杨志辉荣誉少校，队长黄志仁。彼等一行二十三人在今日乘机前往赴会并在星期天返回斗湖。

据悉，主办当局于5月12日（星期五）上午9时在亚庇丝绸港湾玛丽娜俱乐部一楼剧院举行队伍经理说明会，各队伍领取T恤、队伍名牌、赛道抽签，并会进行团体大合照；同日傍晚六时在里卡士湾赛场举行沙滩派对欢迎宴。

主办当局特别提醒参加龙舟赛的队伍，今年起所有参赛队伍将需要自备划桨及救生衣，划桨尺寸须符合国际龙舟联合会和欧洲龙舟联合会所规定的要求，包括其桨身不短过105公分及不长过130公分。

本届沙巴华堂国际龙舟赛订于本月13日（星期六）展开初赛，所有参赛队伍必须在当天早上6时30分在里卡士湾赛场检阅台前列队，以便举行运动员宣誓仪式，过后才进行初赛。 本届赛会总决赛将于5月14日（星期日）上午7时30分至中午12时假里卡士湾赛场举行。颁獎典礼将于上午11时30分举行。

《2017年第4届沙巴华堂国际龙舟赛》项目包括： 1）”沙巴州元首杯”800米国际及马来西亚男子组。 2）”沙巴首席部长杯”800米马来西亚男子组。 3）”沙巴华堂国际龙舟赛杯”800米国际及马来西亚男女混合组（至少8位女性）。 4）”中华大会堂杯（亚庇同乡会）”800米沙巴华团混合组（至少6位女性）。 5）”中华大会堂杯（男子组）”800米沙巴本地华裔男子组。 6）”中华大会堂杯（混合组）”800米本地华裔混合组（至少8位女性）。 7）”神山杯（青年组）”800米本地20岁以下出生于1997年1月1日或之后的男子组。 8）”神山杯（男子组）”200米国际及马来西亚12人男子组。 9）”神山杯（混合组）”200米国际及马来西亚12人混合组（至少4位女性）。

今年沙巴华堂国际龙舟赛将有逾百队来自国际及国内的队伍参加，各方龙舟好手再次云集亚庇，展开激烈且精彩的竞赛，角逐冠军宝座。(14)