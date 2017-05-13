（斗湖12日讯）斗湖友谊花开和育进公学将于5月13日（星期六），早上9时至11时30分假育进公学礼堂联合举行24节令鼓成立推介礼。

该活动筹委会主任李建生老师表示，斗湖友谊花开打从2015年初即策划成立鼓队，先是派学生参加德教会开办的少年班24节令鼓队，因而有了一支先锋队。这支先锋队不止扛起维护和传承文化的使命，更积极把这文化发扬光大，每逢星期六早上在育进公学教导一班小鼓手，以完成传扬文化的使命。

李老师强调，文化传承，人人有责，每个华裔子弟都肩负着文华传承的使命，这是促使友谊花开成立24节令鼓队的原因。他希望这文化瑰宝，世世代代，源远流长。

他感谢在推动此计划时，最先阶段得到德教会协助训练鼓手，接着获得育进公学校长和董事部的配合，答应联合购买24节令鼓，并提供练习节令鼓的场地。他也感谢此计划得到各校董事长和多位华社善长仁翁热烈响应捐鼓运动。

育进公学小鼓手和友谊花开的少年鼓手，自今年初起已开始了每周一次的练习，如今鼓手们已掌握了基本的技巧，并准备在推介礼时把所学呈献给大家。受邀出席推介礼的嘉宾包括各捐鼓人，华小董事长，董事，校长和老师、中学校长，华文老师和学生，鼓手们的家长等。

为了让活动顺利圆满，斗湖友谊花开老师和校友团队和育进公学老师联合成立了24节令鼓队成立推介礼筹委，以下为筹委会名单：

大会顾问 : 郑莉云校长、许蕙良副校长、郑惠玲副校长、杨庆美副校长

大会主席：彭鹤娴师

筹委会主任：李建生师

副筹委会主任：邓今联师

司仪: 潘意雯师、黄婉茹师

音响 : 陈惠玲师、黄威权校友

节目 : 邬忠南校友、戴静婷校友

纪念品 :李叶青师、王瑞珊师

电脑设备 : 徐陌宏师

背景: 彭婉琪师、许能迪师、曾繁彬师、李虹霏师

场地 : 谢志伟师、何智能师、黄春国师、黄铭智校友

茶点 : 锺晓雁师、徐丽芬师、张銝珍师、李凤梅师

摄影：朱自康师、洪振强校友

秩序 : 4A和4B班主任和科任老师

24节令鼓队成立推介礼节目流程：

7.30a.m. 鼓手报到

8.30 来宾入席

8.45 嘉宾入席

9.00 开幕仪式开始

大会主席致欢迎词

捐鼓人鸣鼓移交鼓予友谊花开

赠送锦旗

育进校长致词

筹委会主任致谢词

育进24节令鼓队表演

友谊花开24节令鼓队表演

10.30 茶点

11.30 散会（14）