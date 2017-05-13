（斗湖12日讯）斗湖徳教会紫辰阁配合庆祝创阁41周年阁庆， 联同斗湖篮球总会合办[2017年3人制篮球赛].获得48支队伍报名参加。

此项比赛旨在鼓励适量参加篮球运动，对促进人的生理机能、心理修养,增进健康以及发展速度、耐力、力量、灵敏及协调等身体素质,锻炼意志品质，培养集体主义精神起着积极的作用。

以下各组参赛名单:

小学男子组：新华強风、新华劲风丶新华信风、新华狂风、新华耀风、新华逆风、新华凌风、新华烈风丶新华炫风、新华海风、新华焰风、育进青龙 、育进朱雀、育进白虎、国民強男、HH All Star 、 XYZ Boy、 Warrios、Hing Hwa Junior、公民一男、公民二男。

小学女子组：新华旋风、新华暴风、新华彩风、新华雪风、新华春风、新华如风、新华静风、新华晨风、育进 Hoop Breakers、育进Dteam Catchers、国民 Lucky Girls、HH Melody、Armylion、 War Of Harmone、 Hing Hwa Melodi。

小学组共36队。

十六岁以下男子组：地表最帅、咸蛋超人、Jas Doit、Eal Team 、kek Sponsor、Ankle Breakers、Multen Offical。

二十岁以下男子组：Shape Of You 丶Champion Team、Team Apple 、Noname、Yadeleh。

比赛地点: 斗湖篮球总会篮球场。比赛日期:14-5-2017(星期天)。比赛时间: 早上8.30am(参赛必须在早上8.10am之前，持收据向登记处报到)。报名截止日期:08-05-2017。表格领取处: 斗湖德教会祡辰阁办事处. 斗湖籃球总会。报名费:RM20/每队伍。领獎处与时间: 斗湖德教会祡辰阁大坛. 时间04-06-2017上午10.00am。 详情於办公时间可联系何晓玲或彭群晶TEL:089-774166