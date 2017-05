(斗湖12日讯)斗湖徳教会紫辰阁配合庆祝创阁41周年阁庆, 联同斗湖篮球总会合办[2017年3人制篮球赛].获得48支队伍报名参加。

此项比赛旨在鼓励适量参加篮球运动,对促进人的生理机能、心理修养,增进健康以及发展速度、耐力、力量、灵敏及协调等身体素质,锻炼意志品质,培养集体主义精神起着积极的作用。

以下各组参赛名单:

小学男子组:新华強风、新华劲风丶新华信风、新华狂风、新华耀风、新华逆风、新华凌风、新华烈风丶新华炫风、新华海风、新华焰风、育进青龙 、育进朱雀、育进白虎、国民強男、HH All Star 、 XYZ Boy、 Warrios、Hing Hwa Junior、公民一男、公民二男。

小学女子组:新华旋风、新华暴风、新华彩风、新华雪风、新华春风、新华如风、新华静风、新华晨风、育进 Hoop Breakers、育进Dteam Catchers、国民 Lucky Girls、HH Melody、Armylion、 War Of Harmone、 Hing Hwa Melodi。

小学组共36队。

十六岁以下男子组:地表最帅、咸蛋超人、Jas Doit、Eal Team 、kek Sponsor、Ankle Breakers、Multen Offical。

二十岁以下男子组:Shape Of You 丶Champion Team、Team Apple 、Noname、Yadeleh。

比赛地点: 斗湖篮球总会篮球场。比赛日期:14-5-2017(星期天)。比赛时间: 早上8.30am(参赛必须在早上8.10am之前,持收据向登记处报到)。报名截止日期:08-05-2017。表格领取处: 斗湖德教会祡辰阁办事处. 斗湖籃球总会。报名费:RM20/每队伍。领獎处与时间: 斗湖德教会祡辰阁大坛. 时间04-06-2017上午10.00am。 详情於办公时间可联系何晓玲或彭群晶TEL:089-774166