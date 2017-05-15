（本报斗湖讯）斗湖太极气功十八式学会定于２０１７年５月２１日（星期日）假海翠海鲜楼举行第十六届（２０１７－２０１８）理事会宣誓就职典礼联欢晚宴，并邀请该会名誉会长拿督杨志辉荣誉少校为主礼嘉宾兼监誓人。

该会同时也诚邀该会永久名誉会长，名誉会长，医药顾问，法律顾问出席观礼，同欢共庆。

会长罗小妹称，该会于５月４日第一次理事会议，决议推举该会署理会长许德强师兄为第十六届宣誓就职典礼工委会主任以便积极进行筹备事宜，当晚将筵开１５席。

晚会餐券为４０令吉，一台１１人为４４０令吉。有意购买餐券者，请联络以下人士：筹委会主任许德强（手机０１３８８６１３７７），票务主任林志贤（手机０１９８０７２８０５），秘书长吴兰香（手机０１６８３０４６４８）。

罗小妹会长也借此呼吁各单位学员们踊跃购买餐券支持公会活动，以便当晚充满喜庆气氛，让学员们共聚一堂，联络感情，促进友谊并祝愿晚宴圆满成功。

以下为筹委会名单：大会主席：罗小妹会长。筹委主任：许德强。秘书／宣传：吴兰香。副秘书：谢福生。财政／票务：林志贤。司仪：黄仕平。总务：郭汉江。幸运抽奖：黄健兰。餐宴／印票／委任状／纪念品：许德强。摄影：康观孚。宣誓书：谢福生。背景布条：许德强。音响：黄雅雪。场地：符群芳。招待：全体理事。

太极气功十八式学会就职礼 杨志辉任主礼嘉宾兼监誓人

(本报斗湖讯) 斗湖太极气功十八式学会理事今礼貌拜会名誉会长拿督杨志辉荣誉少校以邀请后者担任主礼嘉宾兼监誓人。

该会乃在新届会长罗小妹偕同眾理事礼貌拜会拿督杨志辉荣誉少校时获得后者应允。

会长罗小妹表示感谢拿督杨志辉的应允担任主礼嘉宾兼监誓人。

据悉，斗湖太极气功十八式学会理事会已于日前在斗湖休闲俱乐部 完成第16届<2017—2018> 理事依章举行复选会议.

该会前任主席已故蔡金福遗孀罗小妹, 在复选会议中,许德强动议罗小妹为新届理事会会长, 获得吴兰香附议, 并得到出席会议其他理亊的支持, 当选为第16届理事会会长.

兹将斗湖太极气功十八式学会第16届理事会名单列下:

会长罗小妹 。署理会长许徳强。第一副会长黄仕平。第二副会长康观孚。秘韦长吴兰香 。副秘书谢福生。财政林志贤。理事:黄稚雪. 黄建兰. 傅群芳. 郭汉江 。

会议中也照旧聘邀上届名誉会长和顾问, 同时订于本月二十一日(星期日)下午六时三十分于海升海鲜楼举行宣誓就职典礼, 恭请该会名誉会长拿督杨志辉荣誉少校为主礼嘉宾兼监誓人. 同时, 也推举该会署理会长许德强为就职典礼工委会主任.

会长罗小妹在当选会长后表示, 感谢历届理事在先夫已故蔡金福生前当任会长时给予协助和配合, 顺利完成学会会员负托的责任, 她与家人表示万分感激.

希望她在接受会长一职, 理亊们和众会员, 也以一贯热爱学会的精神, 给予支持与指导.(14)