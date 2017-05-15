【本报拿笃记者十四日讯】拿笃泰释迦牟尼佛寺理事会主席梁汶福及副主席甲必丹温天福，昨晚假此间一家餐厅自掏腰包特设慰劳宴，以感谢筹委会同人及工作人员策群策力，落力地为该寺日前周三（10日）庆祝一年一度的「卫塞节庆典」及为七日佛塔筹募装修基金的「义卖会」，成功完成所有的筹备工作。出席的也有该寺理事会秘书温天来、财政张玉娴（也是庆典活动筹委会主席）及其他理事等。

甲必丹温天福也是该七日佛塔筹建委员会主任表示，首次见到七日佛塔建筑物基本的构造已建竣，对此他感到无比的兴奋及欣慰，因为这些都是大家长期的努力和付出的心血。虽然装修部份还没有正式开始，但这是七日佛塔筹建计划最好的起点。因此，他代表佛塔筹建委会全体同人，向所有支持他们在日前卫塞节所进行的义卖会，致以万二份感激，没有大家的支持，这一切的计划项目是不可能会完成的，佛塔的计划更不可能实现。

另外，他也要感谢来自泰国尊敬的教授师莲高僧，前来为上述的庆典活动主持一系列的法会及向信善弘法，赐福增慧，并且为该座佛塔内刚安奉不久的14樽佛像金身，包括当中的8樽七日佛（星期佛）像金身主持开光仪式，为该佛塔翻开历史性的第一页，同时又为义卖会主持剪彩仪式。教授师的大驾光临及主持他们的庆典活动，乃为整个庆典活动增色生辉。

他表示，由于其所负责的领导工作部份任务繁重，偶尔难免会一时疏忽一些细节上的问题或有所错漏，因此如有做得不好或得罪的地方，希望大家能够多多包函及请求原谅。他表示，义卖会的成果和功劳，是属于大家的，包括热心捐款或给予其它方面协助的热心人士，劳苦功高的筹委会同人及理事们，以及志愿奉献及默默付出的工作人员。

他也是该寺理事宣传主任表示，相信大家都跟他一样，都一致期待著这座七日佛塔早日建竣，因为一旦建竣的话，不但将是佛友们的宗教信仰及心灵寄托的圣地，对此社区而言，它相信将是全沙巴唯一间泰（暹罗）式佛塔，其美仑美奂，充满泰式佛教文化艺术的精美装潢，相信将成为旅客前来观光的卖点之一，届时对促进拿笃旅游业的发展，肯定起到一定的作用，惟倘需有赖于各界持续的大力支持，这一切才能实现。（26）