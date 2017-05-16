【本报拿笃记者十五日讯】马来西亚基督教卫理公会拿笃宣恩堂周前探访了残障儿童复健中心及聋哑学院，并移交善款及捐赠物资予这两个慈善机构，由该教会牧师谢孝定带领。

据披露，这是由该教会成团社会关怀组联合妇女会及堂会，所推动的一项社区关怀活动，在关怀组长钟燕妮的带动之下，完成了这项意义甚重的善举。而此活动的举办目的，除了配合双亲节，以让弱势一群或需援助的人士，同样也能感受到庆节的气氛，同时又是该教会的常年活动之一。尽管受惠人士来自不同种族、宗教信仰及文化背景，但本著耶稣基督所倡导的大爱精神，期能通过这种慈善活动，把慈爱传递到每一个角落，以携手谛造一个和谐、充满关爱及富有包容性的社会。

其中残障中心是于前一周四（4日）上午9时探访，该教会除了移交捐款予中心，也为当季生日的该中心学员准备了生日蛋糕，以为他们安排一项简单，但温馨的庆生会。另一方面，聋哑学院是于上周四（11日），同一个时间（上午9时）探访，同样有移交捐款予沙巴聋哑协会拿笃分会，作为该学院的管理单位，同时也有分派食品礼物予当地的学员们。

以上的两个慈善机构之代表，都异口同声地感谢该教会的探访及资助，并欢迎他们随时来探访他们，同时也希望善长仁翁及机构团体也能来造访或给予资助，因为公眾人士的支持和捐助，将对他们起很大的帮助。

谢孝定牧师则表示，希望通过教会这种社会公益活动，能起「拋砖引玉」的作用，唤起更多有能力的人士或团体关注及帮助他们。他说，虽然他们教会所捐助的并不多，但主要是给予「特殊社群」一些关爱和勉励，以及表扬那些不收薪或报酬不高，却默默在付出或奉献的义工及志愿工作者。（26）