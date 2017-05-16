（本报拿笃讯）拿笃启文小学成办的“从梦想出发”小六激励营，已圆满结束，该激励营共有63名应届小六考生参与。

据悉，该激励营会共分成8队即：忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻进行各项益智趣味游戏活动。

激励营以义队最高积分荣获冠军，忠队赢得亚军，孝队获得季军。校方较后曾邀请该校副董事长钟石银主持颁奖仪式。出席在场者除了该校正副董事长外，还有董事林腾蛟、陈先志、王美成校长、筹委会主席兼激励营营长赖子康老师，各副校长和其他老师们。

拿笃启文董事长温玉章在小六激励营上说; 感谢老师们为六年级的同学们举办了两天一夜的小六激励营。他说；今年的激励营主题是“从梦想出发”。因此，希望同学们都有自己的梦想，努力向着各自的梦想前进，。我相信同学们都三潜能，在接下来的光阴里，要及时把握，尽量加强较弱的科目，同学们也要更加勤奋学习，不耻下问，请教同学或老师们在课业上的难题，上课专心听讲，按时做和交工课，做好心里准备，以便考取更好的成绩。除此之外，同学们也应该注意身体健康，安排好时间，做些休闲活动，例如；听歌，打球，种花等的活动。

最后，他还是再次感谢老师们的付出，不辞辛劳的为六年级学生举办两天一夜的生活营，也让我们一起为更好的明天加油。

以下是拿笃启文激励营各队总成绩得獎名单:

冠军: 乂队:导师:Razzief 师。队员: 丹尼斯、卓德君、 吴伟宏、官友兴、诺法蒂拉、组恩、甄静怡。

亚军: 忠队:导师: 沈莉芯师。队员: 麦韦康、 阿德、吴胜凯、曾诚俊、雅蒂卡、莫欣琳、陈丽卿。

季军: 孝队:导师: 何蕙如师。队员: 李政康、陈祖耀、 张文华、扎来、娣雅、晓怡娜、黄雪雯、 张嘉怡(31).