(本报斗湖十五日讯) 斗湖德教会紫辰阁妇女组昨晚于本坡一著名餐厅成功举办<2017年双亲节温馨晚宴>。

当晚宴开四十席有四百余人出席参与其盛。

该阁阁长卢金裕致词时表示，当晚是该阁妇女组常年主办2017年双亲节联欢晚会，在工委会主任王素叶德姐的领导，全体委员的配合，名誉阁长、顾问、社会贤达和同德们鼎力支持，并踊跃出席，让次联欢晚会圆满成功。他谨此代表该阁同人表示欢迎和感谢。

他说，当我们从婴儿的“呱呱”坠地到哺育我们长大成人，父母的关心和爱护是最博大最无私的，父母的养育之恩是永远也诉说不完的：吮着母亲的乳汁离开襁褓；揪着父母的心迈出了人生的第一步；在甜甜的儿歌声中酣然入睡，在无微不至的关怀中茁壮成长。

父母为我们不知花费了多少心血与汗水，编织了多少个日日夜夜，才使我们在这个五彩缤纷的世界里，体会着人生的冷暖，享受着生活的快乐。父母的爱柔柔如水，轻轻如烟，深沉如海，恩重如山。对这种比天高，比地厚的恩情，我们又能体会到多少呢？我们又报答了多少呢？

他称，父母的一生可能是平凡的，平凡得让我们无法在别人面前谈起；父母的一生可能是清贫的，清贫得让我们不愿在众人面前夸赞炫耀；父母的一生可能是普通的，普通的就像一块随处可见的鹅卵石。可就是这样的双亲，在你跌倒的时候，扶你起来，教你站立，指引你一步步走向成功。

当晚最高龄父亲为辜昭隆(84岁),最高龄母亲为曹碧霞(93岁)，最高龄双亲为谢志顺与卓仕娣(总共163岁)。晚会上总共有125名七十岁以上长者获得阁长卢金裕及署理阁长许德强派发敬老红包。(14)