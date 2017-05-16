【本报拿笃记者讯】拿笃鹤翔庄气功协会订于今月杪25日（星期四）傍晚6时，在会所（鹤功之家）举行一年一度的「端午节,粽子比赛及品尝会，以及双亲节庆典」，欢迎会员（报名费RM20）及非会员（报名费30）踊跃报名参加。欲知更多详情或有意报名者，请联络负责人彭美莲（017-899 2080）或陈桂去（019-883 6295）。

该会会长龙奕文披露，凡功友参加粽子比赛，将获增一份红包，以示鼓励。在双亲节庆祝活动方面，则将选出最高龄男功友及最高龄女功友（只限功友），娘及最龄夫妇獎（只限功友）。

日前，以陈桂玉活动筹委会已成立，以便安排各项筹备事宜。以下为该活动筹委会名单：1）大会主席：龙奕文会长，2）大会副主席：戴昌来副会长，3）筹委会主席：陈桂玉，4）副主席：陈桂英，4）秘书：陈玉凤，6）财政/登记：彭美莲，7）司仪：李锦芬、林观丽，8）节目：钟梦莉、胡玉英，9）棕子比赛/报名：张素莲、张瑞心，10）双亲节：陈桂英，11）宣传/蛋糕：陈玉薇，12）记分/评审：林婷婷、李碧莲，13）餐宴：戴玉珍，14）红包/獎品：林美玲，15）场地/布置：陈桂英、马燕琼，16）音响：钟梦莉，17）素食：邓绮莲，18）善后工作：全体筹委。（26）