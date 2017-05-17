(本报斗湖16日讯) 国际佛光会斗湖大福分会和佛光第二分会为会员庆生、迎新及庆祝母亲节。当晚活动包括：素宴、诵经祈福、献灯祈愿、法师开示、余兴节目、切蛋糕仪式、幸运抽獎及献花于母亲等。近200位佛光人于晚上七时开始聚集西方殿，晚会历时近2小时半。

此次是为生日降落在5、6、7、8月的会员及亲属们庆生，也借著庆生的欢乐气氛，迎接13位新会员的加入。主办单位在晚会前直播佛光山藏经楼音乐会；亦在稍后播放感动亲情影片，供来宾边观赏边享用素食。晚会在欢乐温馨的气氛下进行，典座组的精湛厨艺，令大眾大快朵颐。

沙巴禅淨中心监寺觉度法师带领大眾诵药师灌顶真言及星云大师《生日祈愿文》。过后，法师引领大眾献灯祈福。觉度法师在开示中提到，庆祝生日会的同时，也应时时感念生日亦是母难日。她祝福大家：福、寿、富贵。在平日多精进修福报，为自己的生命增加价值。法师在开示后颁发结缘品予新会员。

当晚余兴节目多元丰富，有佛光青年李修齐及刘志文带来关于《双亲》的相声表演，幽默诙谐；青年们的律动舞——《呼唤爱》，寓意深远；佛光歌咏队在指挥郑雯介老师的带领下带来两首曲子——感恩回忆母亲的《落雨声》及赞颂佛陀的《佛在灵山》。

幸运抽獎的礼品让6位幸运的寿星们喜出望外。欣逢母亲节，主办当局也为伟大的母亲们准备了一朵康乃馨，献上最诚挚的感激及祝福。节目最后在《惜别歌》声中圆满结束。(14)