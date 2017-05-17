策略性公共基建发展提高商务区的流动性与联系

2017年5 月16 日新山讯 – 柔佛机构 (JCorp) 今天宣布启动依布拉欣国际商务区 (Ibrahim International Business District, IIBD) 的主要公共基建发展项目，即兴建天桥公路 (Flyover)、人行通道 (Link Bridge) 及PERSADA Annexe建筑。这项提升公共基建的工作是为了实践IIBD大蓝图中建立综合联系计划 (Integrated Connectivity Plan) 的一部分工程， 以改进车辆和行人交通，同时提供有利、舒适、安全的零售空间，进而落实IIBD要成为新山中央商务区的目标。 这项启动仪式由我国副首相Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi 在柔佛州州务大臣Dato’ Mohamed Khaled bin Nordin 陪同下正式主持。

副首相在发表主旨演词中说，“由于IIBD 将成为本地区一个新兴的投资枢纽，这三项公共基建部分，也就是天桥公路、人行通道及PERSADA Annexe 建筑将在整体上强化商务区及各社区之间的联系方面。天桥公路将改善各重要走廊一带的交通流量，以容纳当地人口成长, 同时加速货物进入本地与国际市场的运输。这项在新山市中心进行的公共基建提升工程标志着联邦和州政府之间的另一次重要合作，把IIBD的人民和公民连接经济机会和制度， 造福他们，塑造新的流动性文化。“

副首相也宣布联邦政府提供2 亿5 千万令吉的协调基金，推动新山的公共基建，确保IIBD大蓝图综合联系计划所发展的天桥公路及人行通道工程顺利完成。这项协调基金将通过负责监督及履行类似项目的《公共私人界合作单位》(UKAS) 提供。

柔佛州务大臣Dato’ Mohamed Khaled bin Nordin 在讲话中表示，“今天这个仪式的意义符合了 IIBD 的互联互通目标。这项提升公共基建发展项目将以人行通道的工程开始，随后是建设天桥公路。人行通道长达268米， 衔接JB Sentral 和PERSADA Annexe 建筑，即提供惬意、舒适的行人街道和管道；而天桥公路将连接Tebrau 走廊和贯通Coronation Square， 构成 IIBD大蓝图综合联系计划的一部分。”

此外， Dato’ Mohamed Khaled bin Nordin 说，“事实上, IIBD势将成为南马门户的下一个经济龙头。以确保IIBD是一个投资就绪的社区，当局正在开发和提高互联互通的基建、对企业家亲和的设施、以及不久推出的亲商和投资政策。有了这些基建发展计划， IIBD 将成为那些要物色可观商机的企业和行业的优选地点。鉴于IIBD的策略性定位，任何在这里营商的企业将能把握重要的竞争优势和享有潜在的交叉企业发展及融资机会；这的确是对国内外投资者和企业家的一个有利的考虑因素。”

提升流动性、带动经济成长

IIBD 大蓝图的目的是通过在作为新山市中央商务区的IIBD范围内推行重大项目，带动和加速商业和投资。基建发展是获得优先关注的领域，以确保 IIBD 成为本地与外国投资者与企业家繁荣与昌盛地经营的优选地点。在IIBD大蓝图的《流动性》方面，公共基建发展及升级，包括提供交通和行人联系及管道。

上述天桥公路将从Tebrau走廊延伸到新山市中心、连接IIBD和Coronation Square。这座直接进入新山市区的天桥是从Jalan Tun Razak 和Jalan Tebrau 为起点， 通往Jalan Abdullah Ibrahim 和Coronation Square, 而离开市区的直接出口则从Jalan Abdullah Ibrahim 和Coronation Square开始，通往Jalan Tun Razak 和Jalan Tebrau。 这座双层“8”字形道路将提供更直接、更短的路线，以缓解交通流量, 改善道路设计和路线，进而改善来往市区的交通和解决交通堵塞的问题。该座天桥公路项目的发展价值总达1亿2千万令吉，工期两年， 预期2018年动工， 竣工后将移交新山市议会管理。

人行通道的发展是为了配合IIBD大蓝图所规划的行人设施。这座全长268 米的人行道将从JB Sentral连接到PERSADA Annexe并通过 KOMTAR JBCC， 预订在18 个月内完工；到时通道将以专营权期限，由新山市议会以通道的最终拥有者身份管理。

人行通道落成后，将成为有效的行人连接设施，不但为行人提供舒适、安全的流动管道， 也为IIBD的零售地区打造热闹、旺盛的气息。IIBD 的设计目的是打造适合步行的城市，好让商务区步行半径250 米范围内设有综合人行连接设施，以连接办公楼与停车场。提供这些设施将能向人民灌输步行文化及同时提倡更健康的生活方式。

通过基建强化企业家

作为汇集国内外企业家及投资者的新兴枢纽，IIBD 将通过即将建设的PERSADA Annexe建筑， 带动企业家的成长。这栋大楼将建设在PERSADA 大厦毗邻的现有停车场上。此项目将强调全球竞争所重视的设计、建筑环境质量及发展良好基建等关键因素，以争取投资者和企业家的目光。

PERSADA Annexe建筑设有面积广达83,000 平方尺的专有零售中心， 以容纳零售商，不而仅为企业提供充分的硬体设施，也提供网络联系功能， 协助商业发展。PERSADA Annexe建筑将通过KOMTAR JBCC和 City Square 商场、 PERSADA柔佛国际会议中心等，连接新山入境检验检疫中心， 而且最终将连接Coronation Square和Galleria。

以上的天桥公路、人行通道及PERSADA Annexe建筑将由Coronade Properties 私人有限公司开发。柔佛机构指定Coronade Properties进行这项发展项目象征着意义重大的公共和私人界伙伴关系，进而显示柔佛机构与柔佛州人民、企业家及企业在IIBD的设计、规划、实践的联合创造过程。提升IIBD的公共基建，配合区内充满活力的零售空间，将创造能够促进人、思维及企业之间的联系的空间与管道，实现这个商务区的互联互通目标。