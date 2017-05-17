(本报斗湖十六日讯)斗湖巴华中学将于2017年5月28日至30日学校假期举办2017年巴华中学红新月与童军第15届 《小太阳救伤营》，本届的营会主题定为《Marvel Studio》。

巴中小太阳救伤营已经主办了15年，专为斗湖华小学生主办，这些年来都让小学生们获益良多，小学生们不仅在快乐中学习到许多救伤的知识，也充实了学校的假期生活，也与巴中学生共同拥有许多校园的美好回忆。

巴中红新月特别邀请校内童军学会联合筹办本届的营会，希望小学生们能有更多的体会，以丰富本届营会的内容。

有机会入营的小学生，将在小组组长的领导下，学习到独立自主以及乐于“救”人的精神，小营员们将在课程和游戏的过程当中，一举多得，惊喜不断。

在委员组织安排方面，主办当局成立了一个以高一红班叶权苇，高一紫班许杰申,杨南俊及初三橙班王新彤为联合主席的筹委会，负责领导此小太阳营，以让小学生们在精心设计的课程及游戏中，充分认识这个团体，度过一个难忘的学校假期。

105学生报名

本届小学生报名踊跃，共有105名来自斗湖七间华小的学生报名参加，主办当局把入营的学生分成八组，每组委派热心的组长及指导员协助小营员们的生活起居，希望入营的小学生们尽快融入此生活营，有效并齐心参与所有活动。

此项小太阳救伤营，筹委会成立一个组织完善的委员会，共有26名委员及45名指导员。以下既是本届小学营执委名单：

红新月顾问老师：林斯民、黄嘉悦、Cikgu Bahrullah、童军顾问老师 ：黄春国、陈美燕、Cikgu Wahyuni

学生顾问：黄美君、蓝傲云、李典亮、王信狄、陈勇成、李嘉彦、林芊余、邓永量。主席：叶权苇、许杰申、杨南俊、王新彤。秘书：陈奕璟、萧慧苡。财政：赖盈盈、蔡维健。康乐：蓝凯云、黄昱仁、黄巧湘、卓爱翎。膳食：林蓓孋、何子鸿、姜赞。总务：李典照、林子量、彭韦宪、林言真。设计：郑宇诚、黄玮杰。课程：梁媛琳、黄映铨、张凯颂。摄影：彭献程、郑吕婷。小组组长：陈嘉壕、蔡安妍、沈怡均、佘绍钦、林子佑、刘会典、罗敏绵、盛榆婷。

下列营会时间表以及分组名单

时间表：

28/5/2017 (星期日）

0730 – 0800进营。0800 – 0900开幕。0900 – 0930拍照。0930 – 1000放行李。1000 – 1200破冰。1200 – 1245午餐。1245 – 1315 休息。1315 – 1430 上课（1）。1430 – 1500 下午茶+唱歌。1500 – 1700游戏。1700 – 1800洗澡。1800 – 1900晚餐。1900 – 2030 练习天才表演。2030 – 2230寻宝。2230 – 2300心得+宵夜。2300就寝。

29/5/2017（星期一）

0600 – 0630起床。0630 – 0730早操。0730 – 0830早餐。0830 – 0930上课（2）。0930 – 0945唱歌。0945 – 1045 练习天才表演。1045 – 1200 游戏。1200 – 1245 午餐。1245 – 1315休息。1315 – 1430 上课（3）。1430 – 1600 游戏。1600 – 1700 上课（4）。1700 – 1800 洗澡。1800 – 1845 晚餐。1845 – 1945练习天才表演。1945 – 2145天才表演。2145 – 2230营火会。2230 – 2300 心得+宵夜。2300就寝 。

30/5/2017（星期二）

0630 – 0700起床。0700 – 0745早餐。0745 – 0830小组温习。0830 – 1000考试。1000 – 1030收拾。1030 – 1230闭幕。1230 再见。(14)