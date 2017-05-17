(本报拿笃记者16 日讯) 拿笃古纳区将派出代表前往亚庇参加5月19日轮值亚庇区举办的【2017沙华小三语演讲诗歌朗诵赛及笔试赛】。

据悉, 这项的比赛将争取全州冠军荣誉代表参加全国赛, 拿笃古纳区代表学生是以修正小学有六位及其他都是以育才小学代表.

据悉，这项全州赛是由沙巴州教育厅主催，沙巴华小工委会，沙巴华小校长协会及沙巴教师总会联合主办之2017年度沙巴州三语演讲比赛，华语国珸笔试暨华语诗歌朗诵比赛，今年轮值由亚庇区校长协会承办，假LIKAS SQUARE APARTMENT HOTEL 举行.

拿笃古纳区小学的代表参赛者及老师将在五月十八日乘航班机前往亚庇参加比赛，并在当天晚上出席沙华小三语学术赛欢迎宴。

2017沙华小三语演讲诗歌朗诵赛及笔试赛除了培养学生学习三语的兴趣和提升三语的语文知识水准，同时亦可促进全州华小精英的联系，彼此切磋，互相学习，沙巴州是由八个区组成，即亚庇区，山打根区，斗瑚区，拿笃古纳区，古达区，内陆区，保佛区及吧巴区。

以下是拿笃古纳区代表学生名单及指导老师：

华语演讲：指导老师：林玉瑛师/林明月师/赵淑祯师。参赛代表：陈玟璇(育才), 刘君怡(修正)。

华语笔试：指导老师：卢玄峰师/钟纬娣师/谢缯莹师。

参赛代表：陈佳雯(育才)，陈旺业(育才)，彭芊凤(育才)，宋培畯(育才), 林秀筠(修正)。

国语演讲：指导老师：刘爱媚师/郑烈理师/Hasliza师。

参赛代表：万凯莉(育才)Nur Azira(修正)。

国语笔试：指导老师：何梓华师/Zanariah师。

参赛代表：阿丹（MOHAMMAD ADAM YONG）(育才), 曾绍平(AIMAN DANIAL TAN ZHAO PING)( 育才), 张纬娜(EDWINA EDWIN CHONG)( 育才),Sheriqah Adin (修正),Florence Marie Nagie (修正)。

英语演讲：指导老师：李凤燕师/ESTHER师/杨淑云师。

参赛代表：仁吉（JOSHARENJIT SINGH SHANDU）(育才), 谢文涛(修正)。

华语诗歌朗诵：指导老师：曾心怡/江珮珊。

莫洁柔(育才)，曹嘉欣(育才)，彭佳譞(育才)，陈锦宣(育才)，陈思洁(育才)。（31）