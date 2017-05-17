【本报拿笃记者十六日讯】多多博彩马来西亚私人有限公司拿笃与斗湖区分行一行人，今早探访隶属沙巴聋哑协会拿笃分会的聋哑学院。

除了有分派礼物给每一位学员，另外还有移交捐款3千令吉予该协会，由该公司斗湖区营业主任李政良以模拟支票的方式代为移交，该协会分会主席法蒂玛代表接收，公司拿笃区两位代理古绿妹及陈俊文，以及其他职员陪同，学院辅导处主任茜蒂阿丝玛、其他协会理事、辅导师及学员们见证。此外，该公司在当天中午也准备自由餐招待辅导师、学员们及其他与会者。

李政良：回馈社会

李政良致词说，回馈社会一直是多多博彩所实践的核心价值。身为一家对社会负责任的企业，该公司相信造福社群，是一家商业机构的业务与运作中，不可或缺的一环。而配合沙巴州的丰收节及砂劳越的达雅节，多多博彩借此机会与东马的一些弱势孩童共庆佳节。

他披露，接下来，该公司的爱心团队将陆续在下周四（25日），以及下个月（6月）的16日及17日，分别亲善探访位于亚庇的沙巴聋哑协会、山打根的沙巴聋哑协会、诗巫的卫理福儿院、古晋的救世军儿童之家及美里卫理福儿院，以为受惠者带来佳节的欢乐。此外，该公司（多多博彩）也将捐献总值1.8万令吉予以上所有的6家慈善机构。

他说，多年来，多多博彩在佳节期间都会为弱势群体递送欢乐，这是因为该公司深信，不论各社会阶层或背景，每个人都应当享有佳节的温馨时刻。

法蒂玛感谢探访资助

早前，法蒂玛在致欢迎词时表示，虽然她们当天接待上述公司探访的欢迎式很简单，却非常有意义，因为这是该公司的探访资助。此外，她也简介协会与学院的背景及运作流程，并希望社会人士及热心团体能够向他们作出资助，因为他们主要的经济来源是社会各界的支持与帮助。（26）