(斗湖16日讯)斗湖育进公学圣约翰救伤队成功于5月13日主办“2017 圣约翰救伤队一日营”。该校20位老师带领73名由五年级和六年级圣约翰救伤队的学生一同参与此一年一度的营会。

举办该一日营的目的是让学生们学习独立，并趁此机会体验群体生活，学习如何与他人沟通及合作。另外，通过活动也可以互相交流。当天设有唱游、步操比赛、趣味竞赛及急救知识站等有趣益智的活动。

整体来说，学生们的表现都很不错，当然也从中获益不浅。营员们在一片轻松愉快的气氛中度过此一日营。

营员被分为5组，那就是小太阳、小星星、小彩虹、小微风和小云朵。组员们积极参与各项活动，发挥团体合作的精神以为组别争取分数。趣味游戏分为三个游戏站，那就是“bingo”、“投鞋问路”及“小蚂蚁搬家”。各项游戏不仅考验学生的脑力，还考验组员之间的团体精神及默契。

下午时段，营员们则进行急救知识站的活动。辅导老师们在每一站等待每组的营员们前来进行挑战。每一站将测试营员们对急救知识的掌握，如：搬运法、包扎、基本急救知识和心肺复苏法。营员每答对就能为各自的组别加分。营员们都使出浑身解数积极取分。

所有的活动进行完毕后，由郑莉云校长主持闭幕礼。郑校长鼓励营员们不管是课内或课外的知识都要积极地学习。一些课外知识如急救也可运用在日常生活中。最后，营员们欢天喜地于颁奖礼中接过礼物。小星星组勇夺全场总冠军，亚军则是小云朵组。而在整天的活动中表现特出又有领袖风范的陈欣同学则获得最佳营员大奖，可说是众望所归。最后，“2017 圣约翰救伤队一日营”在愉悦的气氛下结束。(14)