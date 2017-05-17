(本报斗湖16日讯) 育进公学9小将 — 吴佳绮、陈可儿、钟蕙仪、陈芊秀、苏心洁、孙仪善、黄爱宜、FIffy Natasyah以及Fatin Nabilah 同学，将于5月18日代表斗湖区前往亚庇，分别参加 2017年度沙巴州第32届华小华语演讲暨笔试的华语演讲和华语笔试比赛，第35届国语演讲比赛及 。上述项赛事将在5 月19 日于亚庇举行。

吴佳绮同学和陈可儿同学在4月22日参加了沙巴州斗湖区第32届、第35届华小华语、国语演讲比赛，分别夺得冠军、亚军，而晋级本年度沙巴州第32届和第35届华小华语、国语演讲 。

吴佳绮同学、陈可儿与Fiffy Natasyah同学是经过一番龙争虎斗 ，把来自斗湖区另七所华小的华语、国语、英文演讲代表击败 ，为自己赢得了参加本年度全州华小华语、英文及国语演讲比赛一席代表权 。

在斗湖区华语笔试及国语笔试方面，育进公学的另六代表 –钟蕙仪、 陈芊秀、孙仪善、苏心洁、黄爱宜以及Fatin Nabilah，也不遑多让，这六位女将分别在华语笔试、国语笔试，为自己夺得一席代表权，前往亚庇参加全州赛。

育进公学校长郑莉云代表校方冀望并预祝上述九位同学能在全州华、国语演讲以及华语、国语笔试比赛中更上一层楼，继续斗湖增光。(14)