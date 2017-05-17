(本报斗湖十六日讯)停电指数不达标、地热发电厂是否白象计划、斗湖水坝何时动工？麦西慕访湖与华社交流必须交代三大课题斯里丹绒区州议员陈泓缣要求，即将莅临斗湖访问的联邦能源、绿色科技和水务部部长兼沙巴团结党代主席，拿督斯里麦西慕王基里，必须诚实面对斗湖人民，交代斗湖地热发电厂的进展。

他质疑，此项斗湖绿色能源公司开发的项目，目前并没有任何工程师或工人在工地，怎样可以准时在明年6月发电？

也是行动党沙巴州秘书的陈泓缣，今天在沙巴社青团团长洪诗杰、沙巴社青团秘书刘静宇，以及摩罗带行动党主席罗伯特的陪同下，召开记者会时如此表示。

据悉，麦西慕将于星期四晚上在斗湖某餐厅和华社领袖交流。陈泓缣欢迎麦西姆前来斗湖和人民交流，但是，“交流必须是坦白的双向沟通，而不是单方面的官方训话”。

他说，麦西慕贵为联邦部长，负责发展三大领域：能源、绿色科技和水务，斗湖人民对此三大领域都有着深切的期盼。

沙停电指数不达标

“人民都希望，我们拥有稳定的电供，并且有多余的储电量，以提供未来的工业发展。作为新发展趋势的绿色科技，政府必须扶持真正从事此领域的项目，而不是朋党公司的假大空项目。另外，稳定和健康的水供，更是政府的基本责任。”

陈泓缣援引资料指出，沙巴去年的人均停电率是311分钟，可是关键绩效指标设定为250分钟，也就是不达标。由于去年的失败，今年沙巴人均停电率的关键绩效指标还是设定为250分钟。他质问，为何联邦政府在第十一大马计划下拨出23亿令吉来改善沙巴电供，却一直不达标？

他接着指出，沙巴目前仅有约12巴仙的储电量，而东海岸的储电量甚至为负30%左右，麦西姆的解决方案是什么？

“东海岸需要一座大型发电站，已经讲了很多年还是没有行动。计划在山打根兴建的300兆瓦（有说提升至450兆瓦）的天然气发电厂，目前怎样了？从金马利兴建天然气输送管到山打根，只闻楼梯响不见人下来。到底政府针对东海岸电供不足的长期方案是什么？”

地热发电厂工地无人！

和斗湖有关的绿色科技发展项目，就是麦西姆一直引以为豪的“全马首座地热发电厂”。去年八月，麦西姆还特地和发展此项目的斗湖绿色能源公司，在亚庇某著名酒店召开汇报会。

陈泓缣批评，这座麦西慕以为“执到宝”的地热发电项目，其最后的公开活动，就是去年八月的汇报会。之后，可说是音讯全无。

“我在今年四月的首季州议会中，有提呈书面问题，追究到底地热发电的进展如何。州基本设施发展部给予的官方回答，竟然与去年八月的汇报会上的资讯基本雷同。这到底是不是意味着，从去年八月到今年四月，此项目基本上没有进展？”

为了解开心中的疑惑，陈泓缣与其他行动党党要在上周驱车前往位于斗湖安德拉西的地热发电厂工地实地考察。令人惊讶的是，沿路上举目可见马路日久失修、草长到差不多可以遮盖掉路边的“小心减速”指示牌。到了斗湖绿色能源公司的工地的入门处，被保安人员告知，此工地已经没有工作人员日久，从今年农历新年前后开始工程暂停！随后，行动党也发现位于斗湖市区内的海景园的办公室，也人去楼空。

他质疑，“这是不是被遗弃了的项目？斗湖人民因为此项地热发电的开发，而失去了之前被归类为一级森林保留地，许多树桐遭到砍伐，是否过度砍伐到现在当局都欠人民一个交代。不要告诉我们，地热发电开发不成，变了白象计划？”

根据官方书面回答，斗湖绿色能源公司在当地进行了深至一千四百四十九米的探测，发现热度高达摄氏两百度，证明该地可以开发地热发电。另外，该公司迄今已在该处建成两个井场，第三个则在兴建当中。然而，随着陈泓缣一行人实地考察后被告知并没有任何工作人员留在工地，地热发电厂的工程进度真相为何，麦西慕作为相关部长，必须要向斗湖人民交代清楚！

“斗湖的地热发电项目，若成真，将让大马成为全球排名第十六的地热发电国地位。我不希望此项目因为用人不当而功败垂成。如果由黎巴嫩商人领导的斗湖绿色能源公司不能成功开发此项目，我要求本地公司接手！”

四号麻房水坝几时开工？

最后，陈泓缣再次提醒麦西慕，此次前来斗湖和华社交流，与其为了即将来临的选举拉票，倒不如老老实实的宣布四号麻房水坝的真正动工日期。

“我最后得到的官方答案是，今年八月开工。我希望麦西姆到来斗湖必须要亲口说明，不要让人民从第十大马计划等到第十一大马计划，一根柱子都没看到。”(14)