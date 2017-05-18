【本报拿笃记者十七日讯】东谷副县日前在甘邦丹斯里达仑综合礼堂庆祝区级丰收节庆典，同时也安排丰收小姐选美比赛，结果18岁的罗扎妮（Rozainie Roverto）在十名竞选佳丽中脱颖而出，成为东谷区本年度的丰收小姐。

据悉，罗托妮小姐除了获得现金獎、獎杯及獎状，另外更获得阿尔马克洛斯国际学院（Almacrest International Collage）价值高达1万令吉的獎学金。此外，她也将代表东谷区参加本月31日在嘉杜文化协会文化村举行终极的「沙巴州级丰收小姐选美比赛」。

另一方面，获得第一副姐的是科妮莉亚（Cornelia Ong Yen Ling）及第二副姐为艾琳塞立（Irein Sailid）。

美姐罗扎妮父亲罗夫托（Roverto Semarayang 39岁）受访时，表示与其太太，也是罗扎妮母亲苏卡妮（Sukarni Endoh 38岁）对于孩子这项殊荣感到十分高兴，因为在此之前，其孩子罗扎妮花了不少心思和心血来准备参赛，而且参赛对手也实力相当，可最后仍能如愿以偿以获胜。

不仅如何，罗扎妮8岁的妹妺罗素伊琳（Rosel Irine Roverto），也获得东谷区丰收节传统服装比赛儿童组冠军。因此，对罗夫托家人而言，今届丰收节是最有意义的一年佳节。

据悉，此庆典活动是由东谷区社会发展凋袖摩闷昂才主持开闭幕及颁獎典礼。（26）