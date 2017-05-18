(斗湖讯)卫塞节又称佛诞日，今年落在5月10日，用以纪念佛教三大盛事，即释迦牟尼佛诞生、成道及涅槃的伟大事迹。5月10日，斗湖佛教会举行系列庆祝卫塞节活动。早上9点30分该会先以浴佛法会拉开了庆卫塞活动的序幕。法会由念佛班梁师兄带领大众引领大家同唱本师圣号，然后一起浴佛，一时大殿充满欢喜、祥和气氛。

上午10点至12 点，进行福利组和沙巴家庭计划协会联合主办的健康讲座与免费乳房检查活动。健康讲座是Dr Lee Kuan Peng(李观萍医生）主讲，李医生先介绍乳癌，并教导大家如何自我检查乳房以提早发现乳房的变异和提早治疗。当天出席者众多。

中午12 点的素宴招待，更是座无虚席，场面浩大！

5月11日晚上8点，青年团主办激励讲座。该讲座由2016年大马十大杰出青年–尤琳荔主讲，让佛教会青少年受益不浅。

大马著名的南传上座部奥智达比丘Bhante Aggacitta，于5月12 日晚上8 点在佛教会开示《修行的利益与方法》。长老解释何谓正念，也当场教大家观察自己的身心，让在场信众发现”心大陆”。

长老提到一对经常吵架的夫妻和他修禅后，由于成功观察自己的心念动机，减少冲突，而改善了夫妻关系。

5月13 日早上9点大众供僧， Bhante Aggacitta给大家诵经祝福。供僧仪式在充满法喜的气氛中圆满结束。

斗湖佛教会卫塞节期间所举行的一系列活动，包括浴佛吃素、佛法开示、激励讲座，乃至即将于5月28日早上9点启建的《药师佛长明灯祈福法会》，都是为了和佛陀慈悲济世、宽容平等的信仰力量有所相应，而使得这片土地和人民变得祥和、愉快而又慈悲，并且祈求国泰民安、风调雨顺。