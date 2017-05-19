（本报斗湖18日讯）巴华中学于4月28至29日成功举办了第十届的高三理科班《我看，我听，我感》户外教学。这次的户外教学宗旨是希望高三的学生在大自然里，看看存活在当中的昆虫，动物和植物，然后进行各种有关科学的学习活动，培养学生对环境的观察，测量，印证并结合课堂所学应用于实际生活。同时，校方也希望借着这次与大自然的零距离接触，让学生体验大自然的奥秘，培养爱自然，护自然的美德。此活动的地点是离市区约30公里的Timatch滤水厂及斗湖国家公园 (Tawau Hills Park)。参与的师生包括领队老师陈国宗老师和15位来自高三理科班的学生。师生与大自然的关系也在一起走过这25500步里变的更深一层了。

高三理科班于三月份就成立了以柳冏岷同学为首的学生筹委会。

筹委会名单：

顾问老师：陈国宗老师

主席：柳冏岷

副主席：王信狄

秘书：孙已晴

财政：卓翊婷

医药：邓知殷，李典亮

膳食：王雪慧，沈玉宁，曾微芳

总务：邓奇恩，李建陞，蔡佳杨

交通：陈勇成

康乐：蓝傲云

摄影：郑恩弘

筹备期间，同学们一手包办了户外教学的所有准备事项，包括收取费用，安排交通，预购食物，小组分配等等。在出发前，领队老师向学生们分配了户外教学小册子，学习单和实验用具，同时也叮咛学生们照顾自己的安危，并讲解活动时必须遵守的规矩，确保户外教学能在舒适、安全的环境中进行。

上午9时，在一切准备就绪下，领队老师和学生们就浩浩荡荡的背着背包向第一站，Timatch水厂出发。热心的区经理为我们预备了两名解说员，即Adiryan先生和Agab先生。在水厂里，学生们认识了水厂的操作及过滤水源的方法和步骤。一杯干净的水得来不易, 是从河里不断过滤，再用一些化学药物如 alum, lime 和 chlorine除臭去菌得来的。透过解说，大伙儿得知Timatch水厂一天的供水量是9千5百万公升（95 million litres），约为斗湖市用水量的70巴仙。水厂也在这几年计划扩建以满足斗湖人民对水供量的需求。在工作人员细心的解说下， 学生们都获益不浅。

了解了滤水厂的运作后，大队便往斗湖国家公园（Tawau Hills Park）出发。到达那里后，大家开始享用国家公园职员为师生们准备的午餐。下午1时，导览员，Encik Zainuddin在展览厅内开始为大家叙述了斗湖国家公园的历史、地形与特色。介绍完毕，学生便开始了刺激有趣的实地考察。首先，大家到了公园内的植物园。在植物园内，Zainuddin先生开始为同学介绍不同种类的植物，包括不同品种的兰花，寄生植物，不同功能的草药包括Kacip Fatimah, Tongkat Ali，还有世界最硬的树 – Kayu Belian。其中，Orkid Telinga Gajah 是最特别的的兰花因它只在婆罗洲的林里被发现。导览员Zainuddin 先生继续介绍说，Kacip Fatimah 的学名是Labisia Pumila。在马来族群的传统药物中的治疗功能为调理女性经期，帮助生产过程等。此外，他也为大家解说植物品种的注册过程。在这里，同学也看到了许多的昆虫如，波潮虫(学名：Armadillidium Vulgare)，特大号蚂蚁，长脚蜘蛛和蜈蚣等。学生也提取了水和泥土的样品，并实地测试了其温度和酸性质。

过后，大伙朝着世界之最，最高的热带雨林树（88.32公尺）出发。通往目的路途虽只有区区的1公里，但一段段的登山路却不仅消耗着大家的体力，也考验着同学的耐力与意志力。凭着心中那不放弃的精神，大伙儿在30分钟后终于抵达了目的地。看着那棵世界最高的热带雨林树木，大家的疲倦却突然消失了，心情也变得激动高昂。Zainuddin 先生告诉大家这棵树的树龄约有150年。而目前全世界最高的十棵热带雨林树木，全都在马来西亚，单单斗湖就占其中的七棵。当知道斗湖是拥有最高的热带雨林树木的所在地，而大家站在它的树下，顿时觉得光荣不少。

午后约四时半，大家都赶着回宿舍。由于活动时间紧凑，大家赶紧合作生火准备晚餐。同学们也都很贴心地为老师烧烤不同的食物，包括鸡翅膀、香肠、肉片，海鲜豆腐等。在烧烤的当儿，部分同学自发性地去帮忙准备食物，而其他同学就与老师聊天，分享一整天活动的笑料和感受。

晚餐后，大家再次穿上胶鞋，手里拿着手电筒进行首次举办的Night Safari。在导览员Zainuddin 先生和 Jeffery先生的带领下，同学们分成两队出发到植物园观察夜间活动的动物及昆虫。活动为时两小时，同学们被要求低声说话并放轻脚步声，以免吓坏动物与昆虫。夜里的生态更为丰富，大伙看见了手指头般的迷你青蛙，成双的蝎子和富有保护色的各种昆虫。更为惊叹的是，导览员竟然带队去寻找公园内夜间活动的巨青蛙。脸庞大的青蛙被导览员举起来让大家拍照，还可以近距离观察它背部上花纹，实在是难得的体验。

第二天，几位同学在凌晨1时左右就随着陈老师一同拍摄星空，并到公园的其他角落去感受深夜的宁静。早上6时，同学们睡眼惺忪下，到草地上进行团体康乐活动。此刻，周围的丛林充满着各种动物的鸣叫声及鸟啼声，和谐地配搭形成自然界的交响乐，让人心旷神怡。同学们玩着“触电”，一次次引发的笑声更是让人提神。相信这活动能增加大家彼此的关系与认识，从而建立更稳固的友谊。

早餐结束，大家在导览员的带领下，向着距离公园约3.4公里的温泉出发。虽然树林里的路面崎岖不平，拖慢了同学们的脚步，但大家还是一步步地往目的地前进。路途上大家遇到了不少令人害怕的水蛭，同学的尖叫声此起彼落。约一个半小时后，全队顺利抵达了温泉。当时大家的感觉实在是太开心，太棒了！老师与同学们除了卷起裤子泡温泉外，也在那里测试了泉水和泥土的样品。虽然温泉的水温并不如想象中的高温，才约34°C，但却比旁边的河水高出了11度。在温泉浸脚及稍作休息后，全队就开始拖着不舍的脚步，离开了这人间天堂。回去的路途中虽然有点沉闷，但蒙得幸运之神的眷顾，让大家有机会遇上具有“披纱美人”雅称的蘑菇,和一睹犀鳥的英姿！

学生心得：

1.柳冏岷（主席）

通过这个户外教学，我们班上同学的关系更融洽，大家互相合作与鼓励来完成一件事。这个与朋友和老师一起学习的回忆我相信很难再会有机会。虽然只是短短的两天一夜, 心灵上却觉得好像有一个星期那么的填满。第一次看到水蛭, 会有点可怕。很多同学都有给水蛭咬到, 可是我却没有, 应该是因为我喷太多防蚊油, 所以很开心。在眼前看到最高的树, 真是神奇和感到惊叹。去温泉的路会很远, 所以很累, 再加上当天泥泞满地, 越过树丛真是考我们的腰力。总的来说, 我学到了很多的东西。谢谢陈国宗老师的带领, 辛苦你了要管好我们这群猴子。

2.李典亮

在植物园里, 我们欣赏到了许多从未见过的植物及小昆虫。我们也参观了全东南亚最高的树,有88米高。在学习的过程中我们当然也不忘玩乐, 这将是我们高三生活中难忘回忆。到了夜晚我们也有night safari。夜晚在植物园里另有一番体会, 许多昆虫及小动物都出没了。我们拿着电筒到处”寻宝”,当然过程中必须保持安静,以免吓跑小动物。我们也有到温泉。一路上,许多可怕的水蛭都不断袭击我们, 从我们的鞋子缝钻入,从裤子爬上我们的身上, 而一路上都是烂泥, 这简直是在锻炼我们的意志力。到了温泉, 我们采集了河水的样本及泥土的样本。我们也带齐了”装备” 以完成我们的物理实验, 那就是运算温泉地热的能量。

3.孙已晴

28日早上，我抬着两个行李的零食到学校。户外教学来临的那一天，十分适合用“期待已久”来形容。我们兴奋地踏上路途，却不知道前方的路途是多么险峻。让我印象深刻的几件事有:

一）逼上梁山:去最高的树，路程实在艰难。带路的老师像被解放的骏马，一路带跑冲顶。随尾的我们深怕掉队，只好憋气紧跟。顿时觉得我们未老先衰啊。

二）有惊无险:night safari 时到botanical garden 绕一圈，黑漆漆的超可怕，最后发现全部都是自己在吓自己，还看见了脸一样大的青蛙，一脸不情愿的让我们拍照。

三）捐血旅程:水蛭，真的很可怕。班上的汉子都大叫起来，它们就得意地黏在腿上，滑溜溜的。温泉的代价真大啊。

户外教学结束了，还真舍不得那租到的房子，门前的烧烤架还有导览员亲切的笑脸。

4.王信狄

这两天一夜的活动让我学到了合作精神，友情的可贵，坚持的毅力等等。

首先，我欣赏了各种各样的自然生态，比如红色的蟋蟀，超大的蟾蜍，长脚的蜘蛛，白色斑纹的蜥蜴。最让我记忆深刻的是一颗巨大蘑菇，它的外型酷似一把很多洞的雨伞。导览员跟我们解释了许多那些动植物的特性，让我们叹为观止。

科学老师还让我们收集了各种土壤的样本，以及让我们亲自去测量和估计地热能在河流所产生的能量。我学到了如何有效地把我平时在课堂上所学到的物理知识用在实际操作上，才能把老师所布置的实验给完成。

最为难忘的经历莫过于遇到水蛭的过程和那段需要翻山跃岭的辛苦路途。其中不仅教会了我要有不轻易放弃的心态，也教会我与同学肩并肩对抗水蛭的合作精神。

5.邓奇恩

这次的户外教学活动让我获益良多。参观水厂之行让我们有机会近距离地观察净化自来水的详细流程。斗湖国家公园之行让我们可以短暂地远离电子产品，与大自然近距离地接触。在活动中，我们看到了许多在城市里难以一见的花草动物、亲眼见到了东南亚最高的热带雨林树、并且还长途跋涉到达公园内的温泉，真是不虚此行。更可贵的是，此次户外教学增进了大家的感情，成为大家高中阶段中难忘的一段经历。

6.卓翊婷

两天一夜的户外教学不仅让我体验曾没有过的经历，还成为了我高三一段美好的回忆。从中留下与同学们一起经历“重重的挑战”的回忆，学会互相扶持。从参观水厂一路到国家公园都让我获益不浅，学习了在课本以外的知识。

在参观水厂的的途中，我认识了如何把河水过滤、净化至饮用水。在国家公园参观植物园时，导览员细心的解说了不少植物和动物的特性。其中最让我印象深刻的是一朵外型奇特的巨型蘑菇。

其中户外教学是个锻炼体力的活动。不管是走进深林里观赏东南亚最高的树还是一段“惊险”的温泉路途，这些都是一个全新的挑战。陡峭的路径、险峻的烂泥、可怕的水蛭，这些是平日都无法体验。

整个活动最令我难忘的还是凌晨起身，与老师同学一起走进深林拍摄美丽的夜空。在几乎零光源污染的情况下，还能看见不少星座，甚至能看见银河系。这多姿多彩的体验，是无法用语言形容的！

7.蔡佳杨

通过这两天一夜的活动,我深深地觉得高三户外教学是一项很有意义的活动。首先我可以暂时逃离城市喧嚣复杂的生活,投入绿意盎然的大自然怀抱。在这些难忘的时光里，我经历了许多的第一次。第一次被水蛭光临，第一次参观野生植物园，第一次和同学进行丛林探险，第一次去野外温泉，第一次参观水厂，第一次有机会和同班同学露宿，第一次夜间进入丛林，第一次参观水厂。这些种种的第一次融合起来，让我明白了同学老师的爱与关怀和在野外生存的刺激和紧张。这个活动让我和同学们培养了融洽的感情。一同在野外烧烤准备晚餐，一同在温泉分工合作进行试验，一同目睹那东南亚最高的树，都是让我难以忘怀的记忆和经历。我非常感谢校方能提供这样一个机会给我们，让我们的中学生涯不留一丝遗憾。我也很感谢一同进行活动的带队老师，向导，同学。没有你们，我不会有那么美好的两天一夜，也不会有机会欣赏这么美丽的雨林。感恩!

8.蓝傲云

在水厂，我们见识到了从黄黄的河水到清清的自来水的过程。用完茶点后，我们就出发前往 Tawau Hills park.

下午在植物园的时候，我们看到了很多奇花异草和很特别的昆虫。当然，还有我们”最爱”的水蛭。在徒步前往最高的树的时候，虽然到了目的地是已经精疲力尽，但能一睹世界之最的风采也是值得的。晚上夜游植物园，我们更是看见了很多夜行动物，甚至见到了和手心一样大的蜘蛛和巨大的蟾蜍。

第二天早上，康乐活动和早餐后，温泉之旅正式开始。起初走的一段路除了烂泥外还算平坦，过了吊桥后简直是险峻的”水蛭区”，同学们计算一路上共有50多只水蛭。到了温泉，同学们搜集数据后便在那里说说话，拍拍照片。回到宿舍，收拾了行李后，我们也就启程回校了。

9.邓知殷

老师在营会开始前叮嘱我们这一趟教学要避免自己接触现代科技产品，因为在国家公园里就应该要多亲近大自然。现在回想，我也许因为拿着手上的相机而错过了许多特别的体验，但我很庆幸自己能够把这些片段记录下来。这两天我们消耗了很多的体力，不过能把不曾去过的地方去一遍，不曾看过的东西看一遍，不曾打交道的动物都认识一遍，还是蛮值得的。总结来说这个户外教学除了有让人不适的水蛭之外，依然让我收获许多特别的经验，当拍到搞笑的影片时更是格外让人高兴。

10.李建陞

这次的户外教学让我对外面真实世界有了另一番的体验。平时的我所学的和懂得都是在书本上或是从网络上寻找到的，户外教学这活动我拥有了能够与朋友们一起去亲身体验在户外学习更多的机会，所谓‘读破万卷书 ，不如行万里路’。在活动期间我看见了许多平时很少机会看见的植物与昆虫，虽然有点失望没看见稀有的动物，但都获益良多。除此之外，在行走的路途中我都感到非常疲惫，也让我感到庆幸平时我们都有交通工具方便我们到达目的地。

11.沈玉宁

在这两天的活动里，我的身心从雀跃不已到疲惫不堪。我们攀山涉水地探索自然界的奥秘，路途中大大小小的发现都是让这趟旅程变得更有意义的收获。所谓:”读万卷书，不如行万里路”,我在这次的户外教学里看到了平时只会出现在课本上的植物和小动物，并且更实际地了解它们。去温泉的路上，如果没有同学们互相帮助及欢笑作伴，想必这段路途会变得格外艰辛。此外，这趟旅程让我们同学之间更团结，也制造了更多美好回忆。

12.曾微芳

整个过程里，令我最难忘的事情是去温泉途中的刺激，那些生活在茂密森林的“小朋友”——水蛭。它们使得我的旅程过得惊心胆跳的，非常不安。虽说它们对身体有利，但不知为何只要是见到它们，内心就会有一股恶心涌上来，鸡皮疙瘩的。每见一只，就会喊一次。不过，这样回想起来，在这两天一夜里，确实增加了不少刻骨铭心的回忆。

这次的高三户外教学活动真是让我大开眼界了。从参观水厂至入住斗湖国家公园两天一夜，我真的是获益良多了。从以前在课本里所读过的过水的过程直道我亲眼看见了整个水厂真正的操作之后，我才觉得百闻真不如一见啊！

13.王雪慧

第一次也是最后一次的高中户外教学。每个人都被分配了各自的工作，但也没什么差别，同学之间都会互相帮忙。看到了，也了解到了许多。该安静的时候就尽量保持安静，不要吓跑小动物。不要随便拿起大蟾蜍，它会不开心的。精神和体力都“获益良多”。冲凉后就像获得新生一样。疯狂的学生半夜1：30醒来跟着疯狂的老师一起到树林里拍星星。大片星空让我显得如此渺小。水蛭是一个让人印象深刻的生物，忘不了它们热情“欢迎”我们的身姿。这是个有趣及新奇的体验，课本上所给的还不如亲自去体会来得深刻。

14.郑恩弘

经过这两天一夜的户外教学，我真的受益匪浅。参观滤水厂让我真正地了解从前只在课本上所读到的过滤河水的过程及水厂的操作。

在国家公园里，我们欣赏了各种各样的动植物，甚至是一些不常见的菇类和昆虫。晚上的night safari 更是让我惊叹不已，寻宝般的夜游带着一点害怕和一点的刺激。每一样发现像宝藏一样令人兴奋，如蝎子，蜥蜴，树蛙和蟾蜍。

最让我印象深刻的是为了看星星而在凌晨一点半点起来。走在黑漆漆的森林中，看着浩瀚的天空，星星因黑暗而更加的闪亮，肉眼都可见这画面让我发现这世界充满着奥妙，而人类是这么的渺小。

第二天往温泉的路上，路程凹凸不平，烂泥满地，更可怕的是到处都是的水蛭，”饥饿”地看着我们，整个过程完全是一场历险记啊！

最后，户外教学在满身是汗水与防蚊油的状况下圆满的结束。谢谢老师与导游们让我的高三生活中拥有难忘的经历与回忆，也让我们年轻人学习放下手机，看看四周，体会自然的变化无穷。这两天一夜让我们大家的关系增进了不少。虽然拖着只睡了三小时的身驱回家，但从中的收获，绝对值得。

15.陈勇成

这是我第一次参加户外教学这个活动，让我获益匪浅，我是一个极少有机会接触大自然的人，但在这一次活动中，我看见了许许多多从未见过的动植物，尤其是昆虫，在植物园中，我们不时就能看见很多不知该如何称呼的昆虫，幸好有称职的导览员为我们解释一二。而与同学们相处当中，我学习到如何与同学们合作完成一件事情，并尽量不会影响之后活动，例如就是在烧烤会时，每个人都必须分工合作，才能在最短的时间烤出最多的食物。(18#)