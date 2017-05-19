(本报斗湖十八日讯)斗湖客家公会妇女组将在本月三十一日(星期三)上午九时于巴华中学课室举办2017年《端午节》儿童填色及绘画比赛。

以下为斗湖客家公会妇女组主办2017年《端午节》儿童填色及绘画比赛细则:

（一）题目范围 :端午节（二）宗旨:（A）发扬华人传统节日的文化。（B）培养学生对绘画的兴趣及提高填色技巧水准。（C）发掘学生的创作潜能。（三）比赛日期 ;31-05-2017（星期三）。（四）报到时间 ：8:00am ~ 8:30am（五）比赛时间 ：A组/B组 ( 9:00 ~11:00am )、 C组/D组（9:00 ~ 11:30am ）（六）比赛地点 :斗湖巴华中学课室（七）截止日期 :19-05-2017（星期五）（八）报名费 ：RM5.00

（九）组别 :（A组） 幼儿园（5～6岁）填色比赛 。（B组）一、二年级（7～8岁）创意填色比赛。（C组）三、四年级（9～10岁）配图绘画比赛 。（D组）五、六年级（11～12岁）配图绘画比赛（十）画具 :画纸由主办当局提供，用具及颜料自备。（十一）颜料 :A组/B组 — Pastels蜡笔 。 C组/D组 — Pastels 蜡笔/Pastel蜡笔 &water colour 混合色（十二）奖励 ：每组各设 冠军：奖杯一座 +奖状+ 礼品。亚军：奖杯一座 +奖状+礼品。季军：奖杯一座 +奖状+ 礼品。优秀奖（10位） ：奖杯一座 +奖状+礼品。（～凡参赛者当天将会得到一份参赛礼物 ～）。（十三）评选 ：比赛之评选由主办当局邀请美术界人士担任评选工作。（评选决定为最后之决定，参赛者不得异议。）（十四）成绩揭晓及颁奖：评选成绩将在当天31-05-2017（星期三）揭晓及颁奖。（十五）索取报名表格 处 ：（1）斗湖客家公会办公室六楼（089-772126 ）.（2）斗湖各华小/幼稚园的负责老师。（3）筹委会主任陈昱英（电话：0128112436 ）（4）筹委会副主任 杨爱萍（电话：0128641838 ）（5）妇女组主任黄美景（电话：0198832963）*本简章如有未尽善处，得由主办当局增删之*比赛期间，敬请家长勿进入赛场，如遇有不公平事件将当作废论*

斗湖客家公会妇女组主办2017年《端午节》儿童填色及绘画比赛筹委会名单如下:大会顾问 吴秀传、林建辉、林杰文、林韦彰、谢瑶、罗思琴、 邓有娇、萧美娴、林少梅、林运带、张梅香、邬凌珍。大会主席:黄美景。筹委会主任 :陈昱英。副主任:杨爱萍。秘书 黄竹忆。财政 沈素娟。司仪 罗碧美、罗毕慈。场地租借:杨爱萍。摄影:杨爱萍、彭晓晶。宣传/布条/纪念品 房玉玲、江丽琼。登记/计分及写奖状 杨俊梅、彭燕美、罗玉乔、罗毕慈、沈素娟。奖杯/礼篮/奖状:杨俊梅，孔祥珍、江春丽、黄玉珍。茶点:洪莲凤、卓瑞珠，黄玉珍监考:（A组）彭芳慈、徐月英、温玉莲、罗碧美、黄玉珍（B组）沈素娟、卓瑞珠、洪莲凤、彭燕美、彭晓晶（C组）江春丽、张玉钦、黄竹忆、罗玉乔、杨俊梅（D组）黄运莲、黄健芬、房玉玲、罗毕慈、孔祥珍。散后工作:全体筹委。(14)