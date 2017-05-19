(本报拿笃记者18日讯) 昨天在山打根起一连六天巡回沙巴举办歌友交流暨签唱会的【人气歌王】董德豪今日由山打根陆路抵达拿笃，并受到乐扬文娱社戴昌福社长，萧海生，彭英贤理事等的招待。

根据了解，董德豪是在时代国际企业集团陈封联的陪同下由亚庇驾车前来，同车除董德豪，还有黄钰穰，伍恩杏，鈡晓凤等。

董德豪沙巴巡回歌友交流暨签唱会的人气歌王董德豪，在莅临沙巴前捎来佳音，其出道第一张唱片【董德豪VOL . 1】推出市场后德到大众的追棒热购，突破白金唱片的销量而得獎. 让其展开的沙巴巡回签唱会更加令人期待。

2015年荣获Astro 经典名曲歌唱大赛最佳人气獎的人气王唱将董德豪， 亦有大马版罗文之称， 目前是丽声唱片公司旗下耀眼的人气歌手，这也是他第一次来到沙巴会见歌友，其令人陶醉的歌声, 绝对不能够错过。

董德豪沙巴巡回歌友交流暨签唱会明天将在中午与古纳歌友会交流暨签唱会, 然后明天晚在斗瑚, 过后由斗湖陆路前往根地咬再前往亚庇, 全程的巡回沙巴举办歌友交流暨签唱会不走回头路。

根据了解，董德豪在80年代末至90年代初开始活跃卡拉OK歌唱比赛数年间获得逾30个歌唱塞冠军。

1995后因工作关系淡出歌唱比赛和歌唱表演。2002年开始因好友力邀又开始歌台表演至今。2015经弟弟鼓励参加经典名曲歌唱大赛2015并顺利进入决赛和获得观眾投选的最佳人气獎 。2016年签下丽声唱片公司，2016年尾发表了第一张唱片。专辑获得业界一致好评并在短短5个月内销量突破白金唱片销量。

以下是董德豪个人沙巴歌友交流签唱会各地区及时间表：

16-05-2017（星期二）。7.00PM：亚庇长青文康乐龄协会。17-05-2017（星期三）。7-30PM：山打根华人歌友会。18-05-2017（星期四）。7-30PM：拿笃乐扬文娱中心。19-05-2017（星期五）。7-30PM：斗湖音乐协会。20-05-2017（星期六）。7-00PM：根地咬饮食旅游中心。21-05-2017（星期日）。7.00PM：亚庇永春华人歌友会（31）