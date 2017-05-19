(本报拿笃记者18日讯) 为选拔代表参加今年11月间在纳闽举行之全州儿童华语歌唱比赛，拿笃潮州公会青年团及妇女组将于9月下旬主办2017年度第32届拿笃区儿童华语歌唱比赛。一个以郭淑芳为首的筹委会经宣告成立，并着手筹备有关区赛的事宜。

歌赛筹委会主席郭淑芳表示，拿笃区儿童歌赛之初赛日期定在8月6日（星期日）早上9时开始在拿笃德教会紫瑜阁礼堂举行，以便遴选优质歌手参加于9月30日晚上举行的决赛。

她说，一如往年般，当局目前正进行草拟歌赛的细则，过后将会拜访各间华小校长或歌唱导师，吁请校方多鼓励学生参加这项健康的活动。有关歌赛细则将另作公布。

2017年度第32届拿笃区儿童华语歌唱比赛筹委会名单：顾问团：拿督郑旭宏、沈培城、蔡树忠、邱洲鸿、翁荣发、林书成、陈祝平、蔡和武、曾寄甡、林培成、刘亚龙、沈赞裕、邱培智、陈扬天、陈培凯、陈奕豹、林文德、吴苗香、陈怡璇、刘裕喜、叶玉全、蔡顺明、陈秀芳。

大会主席：叶运华理事长。大会副主席：李件安，蔡玉思。筹委会主席：郭淑芳。副主席：李劲衡。秘书：曾宪颖。副秘书：沈美媚。财政：林俗强。票务：张如发。募捐组：黄江发、林俊贤、主席团。联络：张如发。林祐骊。节目：林祐骊、郭淑芳。司仪：林祐骊、林培兴、沈美媚。灯光/音响：李件安。竞赛/评判：李件安。计分：林俗强、林树意、陈俊彬。舞台背景：郭淑芳、林培盛、林培兴。场地布置：杨东松、蔡顺昌、青年团。纪念品/奖杯：叶运华、林祐骊。催场/招待：妇女组。饮料：陈俊彬。台前：曾昭鹏、蔡顺昌。摄影：张如发。歌手编号/登记：蔡玉銮、沈美媚、彭莲英、陈锦兰。保安/准证：沈潮城。善后: 全体理事/青年团/妇女组(31)。