（斗湖18日讯）沙巴民主行动党揭发，本州首席部长拿督斯里慕沙阿曼的首席政治秘书拿督尼占狄丁岸参与自称为“世界未来首富张健”的一项慈善晚宴，并上台见证主办当局移交一张面值1万令吉的模拟支票予斗湖数个受惠的团体。

上述的慈善晚宴已于本月16日（周二）晚上在斗湖凯城酒店举行，张健珠宝有限公司当晚移交1万令吉给予数个受惠的团体。

沙巴行动党秘书陈泓缣州议员、沙巴社青团团长洪诗杰、公正党卡拉巴干青年团团长阿斯力巴克里、社运活跃份子祖法兹里欣阿末及州议员特助张汶义，今日召开新闻发布会，要求首长慕沙阿曼及尼占狄丁岸给予沙巴民众一个交代，是否有政治人物默许和支持这种金钱游戏继续残害民间？

陈泓缣表示，臭名昭着的张健是中国人，多年前经营云数贸传销活动，过后被中国通缉离开该国，逃到马来西亚仍继续经营云数贸，接着在泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢被判处入狱，可是张健最近出狱仍重操旧业，搞起拟货币五行币，其老套路还是传销，该骗局只是换了概念包装传销，以此迷惑人群引诱他们上当敛财。

据悉，张健非常擅于在媒体造势以发展五行币非法传销组织，最近一场聚会中，最大特色是加入的女会员要剃光头，成功引起了热烈的讨论。

他质问政府，为什么铲除非法集资活动那么难？执法当局除了可以援引防范洗黑钱法令，也可以采用2013年金融服务法令及1993年直销及反金字塔计划法令来对付有关人士，如果现行的法律不足，甚至可以修法，加强打击力度，以达致纠正社会歪风的目标。

陈泓缣说，非法集资活动是看准人心贪念而大肆发展起来，但因为执法非常松懈，导致这几年来的金钱游戏如雨后春笋滋生，国家银行甚至列出“未经授权和未获批准”公司名单，从去年271家增加到288家，当中很多是非法进行外汇交易和黄金投资的公司。

他质问执法当局，非法集资公司在我国不是10或20家，而是多达288家，既然有了相关资料，为何只是列入黑名单，不直派员接上门取缔？政府还在等什么？

他说，就如最近在槟城为基地的JJPTR（解救普通人）为例，还有陆续不断传出多家非法集资公司倒闭，这些事情闹得满城风雨，广大投资者血本无归，老百姓欲哭无泪，这些非法公司吸金都是超过亿万美元来计算，可是庄家及资金后来却石沉大海不知所踪，对国家及民间经济带来沉重打击。

阿斯力巴克里及祖法兹里异口同声表示，由于中文频密报导与快速致富相关的新闻，使得华裔族群对非法集资活动有所警惕，但这种非法活动如今即将要渗透进较少报导该类新闻的马来或土著社群，张健搞的所谓慈善活动其实都是骗局，他是借着慷慨捐款予学校及社团以证实他很富有，以蒙骗更多想快速致富的人加入组织，最终这群人将成为无辜受害者。

他们要政府给民众交代，是否有政坛领袖参与非法集资活动，或是给这些非法公司撑腰，执法当局除了要尽全力打击快速致富活动之外，也应调查是否有政治人物涉及其中？

另一方面，沙巴社青团团长洪诗杰今午已针对张健将在本月25日在刘玉波基金大厦举办堪称“斗湖第一场千人宴”报警，主办当局宣称当晚将有总值165000令吉的现金及礼物充当为幸运抽奖，等待出席者们来赢取。

洪诗杰表示，行动党以行动证明该党坚决反对快速致富歪风的决心，而不是纸上谈兵，他促请警方及政府相关马上采取行动，竭力阻止金钱游戏渗透进来，并大力呼吁沙巴人民认识金钱游戏带来的破坏性，勿坠入老千组织的甜言蜜语之中。(14)