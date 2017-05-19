（本报斗湖十八日讯）一项联邦能源，绿色科技工艺及水务部长拿督斯里邦里玛麦西慕博士与华社交流晚会今晚于本坡一著名餐厅举行。

当晚宴开五十一席，约有五百余人出席参与其盛，出席者也包括大马永续能源发展机构主席拿督于墨斋，丘民光，拿督余伦福局绅，拿督陈志新，罗思辉，拿督卢周光，斗湖华人社团联合会会长拿督杨志辉荣誉少校，拿督彭亚和，斗湖潮州公会理事长沈宝发局绅，拿督方日明等人。

晚会策划人黄嘉立博士致词时首先感谢拿督斯里邦里玛麦西慕博士专程到来斗湖与所在地与华裔同胞会面， 也要感谢晚会嘉宾、长官和社团领袖及代表们抽空前来参与当晚盛会。

斗湖华裔同胞作为斗湖社群的主要成员之一，一直以来都是推动斗湖进步与发展的重要动力。当天晚上拿督斯里邦里玛麦西慕博士专程到来，此行目的是为了与本地的华裔同胞交流，借机了解斗湖华裔同胞最关切以及迫切等待解决的问题，并希望能听取大家的意见，以达集思广益之效果。

一个地方或区域的健全发展，从来都得仰赖多方面的合作与协调，即便有各种分歧但也能在共同的远大目标上达致共识。我们华人的文化传统之所以能如此丰盛、源远流长，当中精粹，就是“求同存异，和而不同“。这千百年前的智慧，在多元种族的马来西亚，在以多元文化作为重要发展动力的地球村，似乎更合时宜。

作为主办单位的一员，我们都希望从今晚的交流也能秉持着同样的精神，激发更多具建设性的讨论，为斗湖或沙巴州、甚至全国，奠定未来的发展方向。

最后，他希望出席者能享受当天的晚宴，并能从当晚的交流当中有所得益。

于墨斋感谢出席者

大马永续能源发展机构主席拿督于墨斋致词时表示，当晚是与华社交流平台，他从政三十年历史，与拿督斯里邦里玛麦西慕博士在团结党工作，他与他是同志感谢当晚出席者出席此交流晚宴。(14)