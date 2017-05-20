（丹南19日讯）“我们主办端午节庆典最大的目的就是推广中华文化，弘扬爱国精神，让我们了解到端午节带给我们的真正意义，尤其是向友族同胞们分享屈原的爱国情操。”筹委会主席张能春如此说道。

由丹南城市发展委员会三区、丹南华人社会领袖甲必丹福利会及丹南华社妇女组所主办的庆典的丹南“端午节尽情放粽”端午节联欢会将于5月21日（星期日）晚上5：30假丹南美食街盛大举行，希望大家能踊跃出席庆典，一同欢庆佳节。

筹委会主席张能春说道，此次的庆典乃是由丹南城市发展委员会三区委员会、丹南华人社会领袖甲必丹福利会及丹南华人妇女会、丹南福建会馆妇女组、丹南客家公会妇女组、丹南乐龄协会妇女组、德教会丹南济南善社妇女组、丹南杨太伯公庙妇女组及雅寄杨氏丹南分会妇女组联合主办。

他续说道，在当天的庆典有两项比赛，既是裹粽子比赛及书法比赛，而书法比赛题目为小学组：天地重孝孝为先，一个孝字全家安，百善孝为先；初中组：己欲立而立人，己欲达而达人，可谓仁之方已及高中组：国之利器不可以示人，不欲以静，天地将自正。

除此之外，当天晚上还有幸运抽奖，而幸运抽奖的礼物非常丰富，因此希望大家能踊跃出席，并且试一试能否获得幸运之神的眷顾而赢得幸运大奖。