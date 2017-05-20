(兵南邦讯）兵南邦福州公会已获得社团注册局批准成立，欢迎在兵南邦区居住、从事生意及工作、进行日常活动的福州同乡踊跃加入 。

兵南邦福州公会主席拿督江升俊太平局绅，今日在此间宣布了这个消息。

江升俊说，过去几年已有不少在兵南邦区居住、从商的福州同乡，经常提起成立兵南邦福州公会的事宜。

“该会在数个月前成立一支筹委会,经过积极筹备后,在今年5月3日获得社团注册局发出注册准证,并在两天前(周三)召开第一次理事会会议。”

他说,在会议上也一致通过,即申请加入马来西亚福州社团联合总会.

江升俊希望兵南邦区的福州同乡踊跃加入该会,促进同乡联系,共谋同乡福利。

兵南邦福州公会的国文与英文是PERSATUAN FOOCHOW PENAMPANG(PENAMPANG FOOCHOW ASSOCIATION).

他说,该会希望到了今年底,目标能够,招收到200位会员。“每位永久会员费是500令吉,而普通会员入会基金是50令吉及年捐是24令吉。”

他也说,它目前暂由一支10人理事会领导,待招到促够的会员人数后,始招开第一次会员大会,扩大理事会阵容约20人至25人,才筹备举行成立典礼暨首届理事会就职仪式。

除了拿督江升俊担任创会主席,该会署理主席是黄祥罗、副主席严仕湘、秘书黄佑丰工程师、副秘书江泳仪硕士、财政王诗仪医生、委员王世鹏、委员刘玟辉、委员陈菊安、委员陈明源。

江升俊表示, 任何有兴趣加入该会的同乡们 , 可以联络以下理事处理申请会员手续。

兹为兵南邦福州公会第一届理事会名单：

主席:拿督江升俊太平局绅(0168139993)、署理主席:黄祥罗(0138333555)、副主席:严仕湘(0198307521)、秘书:黄佑丰工程师(0198811187)、副秘书:江泳仪硕士(0102255218)、财政:王诗义医生(0166958987)、委员:王世鹏(0168805805)、委员:刘玟辉(0168465007)、委员:陈菊安(01110528085)、委员:陈明源(0168403088)。