(本报斗湖十九日讯) 沙巴的未来掌握在我们的手中，沙巴可以在马来西亚成为一个卓越和有权能的一州，只要沙巴人民团结一致，付诸行动，为更美好的沙巴奋斗核心而奋斗。

立新党斗湖区部主席卓奕明坚决强调，现在正是时候支持立新党取胜，沙巴属于真正的沙巴人民，不是外人，我们的未来不是被外人，代理人，或者一些傀儡所决定的。

他说，立新党在沙巴土地成立，奋斗争取，恢复权利，改善发展沙巴，如果不是我们，还会有谁，

如果不是现在，那要到什么时候？现在正是时候争取了！

他称，国油是否 继续取得沙巴95%的石油收入？沙巴是否要继续成为最贫穷的一州？沙巴是否要享用较便宜的石油和付较低的电费？沙巴石油收入授权给未来的沙巴人人民？如果国阵在沙巴还是保持其势力，沙巴人民不会有希望和将来。现在就是沙巴人民联合团结的时候，掌管属于我们沙巴人民。

卓主席亦强调：立新党能基于20条款及马来西亚协调，致力争取恢复政治自治权的政党，税收，石油，天然气的控制权，移民入境，内部保安控制权，恢复我们的权利，将使我们改变目前的状况，从最贫穷改成最富裕，不安全变成安全。

立新党与联盟若成为沙巴下一届政府将作为一个负责人的政府1）将执行20条款和马来西亚协议。2）将通过有关法律实行和保障沙巴人民的权利！

区部主席卓奕明说，以巫统为基础的政党更感兴趣的是殖民沙巴及控制我们的资源，而不是拥护沙巴人民的权利。卓主席问沙巴的人民，你们愿意吗？沙巴被外来人控制？非法移民无处不在？

在自己的国家里当难民？沙巴将取得5%的石油收入?外人抢取我们的土地权利？沙巴继续成为最贫穷的一州？沙巴将继续成为国阵的定存州？由外来人决定我们的未来？(14)