（本报斗湖十九日讯）马来西亚基督教巴色会中文大会将定于二零一七年五月二十九至三十一日假斗湖新华小学举办第二十六届总青少年退休会，主题为【单单只为祢】。

该总青少年退休会的讲员有许顺明牧师（青年组）与陳漢祖博士（少年组）。

许牧师于1981至1984年曾任马来西亚学园传道会同工。于1988年毕业于新加坡神学院后，曾在马新信义会前后牧会11年，现为新马中信总主任，除在新马两地服事外，也常在海外等地带领差传聚会、圣经培训及布道培灵聚会。

此外也带领新马两地26位同工发展文字事工（中信月刊）、宜教事工(招募及差派宣教士、短宣体验、宣教精兵营）、布道事工、训练事工(宣教兵团训练中心及天国部队训练营）、儿童事工（中信儿童发展中心及品格塑造中心）、青少年事工（智慧青年课程、千人福音营）、音乐事工（GLUE布道团）、影音事工（福音微电影）、辅导事工（中信家庭服务中心、智慧辅导培训课程）、学校事工（品格塑造生命工程）、鹣鲽事工（彩虹夫妻营、智慧夫妻课程）、亲子事工（智慧父母课程及培训课程）、网页事工、出版事工、G. I.F. T Cafe事工等。

许牧师和师母何秋芬牧师（中信家庭生活教育主任兼资深辅导员）育有三个孩子：一女二男。

陳博士是美國阿肯薩大學高等教育博士、教育科技碩士；美國三一福音神學院宗教研究碩士；台灣輔仁大學大眾传播文學士。陳博士旅居美國多年，曾被美國伊利諾伊大學聘请到芝加哥從事研究工作，並曾參與美國聯邦政府多項研究計劃。旅美期間，曾建立及牧养阿肯薩州第一間華人教會，並常在北美華人教会講道及帶領培训課程。

2004年返回馬來西亞，目前為馬來西亞聖经神學院中文部主任、碩士班主任兼研究學者。开設課程包括“基督教護教學’’、“基督教倫理學”、“研究方法入門”、“神學概論’’、“舊约神學”及舊約书卷等。陳博士也是香港天使心雜誌專櫊作家，香港影音使團製作顾問，经常主講創世電視屬靈教室之節目。著作包括“當代福音精兵 ，“心靈的彩虹“、“密玛之後有棺材“等。近年來主講的講座包括“解毒达文西密码”、“后現代時期的福音工作“、“成功的基督徒人生“等。

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