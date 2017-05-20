（本报古记者19日讯）本州特别事务部长兼丹绒加布区州议员拿督张志刚局绅呼吁沙巴人民与州政府通力合作全力支持及协助照顾沙巴大自然，尤其古达敦马斯达华海洋公园，以利沙巴州旅游业及社会经济的发展。

张部长是于今天上午九时三十分为古达县沙巴公园三喜庆典受邀主持开幕，致词时作出的呼吁。

他说，其非常感谢沙巴公园邀请他为三喜庆典主持开幕。

“记忆犹新，敦马斯达海洋公园于2016年五月十九日在宪报上公布同年七月廿四日恭请本州首席部长拿督慕沙阿曼主持开幕。”

“本人感到高兴，因为沙巴州政府透过环境、文化及旅游部属下之沙巴公园在宪报上公布敦马斯达华海洋公园。这是沙巴甚至是我国最大之海洋公园，她在宪上公布证明沙巴州政府致力照顾及保护沙巴州大自然。”

“敦马斯达华海洋公园面积898762.76公顷置于古达、哥打马鲁都及必达县内，是我国最大海洋公园，令沙巴人尤其是古达人民引以为荣。”

“在过去一年，在宪报上公布后，沙巴公园在敦马斯达华海洋公园内进行各项计划及策划，尤其在过去一百天内，沙巴公园与世界自然基金会提起短期及长期计划发展敦马斯达华海洋公园。县内的执法机构，也为敦马海洋公园周围的居民灌输知识，让居民们支持敦马海洋公园的发展。其中一个步骤就是科学考察敦马海洋公园记录海洋公园内之植物及动物资料。有关资料显示此海洋公园可以帮助社区旅游及社区经济发展。”

“根据报告，共有来自十个组织包括本地及外国大学之110名考察员及20位沙巴公园考察员参与上述科学考察任务。他们分别在邦耳岛、巴拉邦岸、马拉华里、敦马海洋公园周围的乡村分35个领域进行考察包括红树林、鳄鱼、海藻、鲨鱼、魟鱼、海产、珊瑚礁、陆上植物、动物、地质、蝙蝠、旅游及社会经济考察。”

“本人深信这些科学考察资料对沙巴公园管理面积广大的敦马斯达华海洋公园更为有效。”

“今天我们也见证古达县沙巴公园办事处大厦开幕，此大厦已于2011年八月十七 日建竣耗资七十七万令吉，占地3.853公顷，此大厦对管理敦马海洋公园更为有效。”

“本人希望更多政府部门和私人机构包括世界自然基金会与沙巴公园通力合作，协助敦马海洋公园成长。”

张部长表示感谢及祝贺沙巴环境、文化及旅游部长拿督马西迪曼俊属下之旅游部及沙巴公园成功举办上述三喜庆典。

敦马海洋公园三喜庆典 张志刚主礼

（本报古达记者19日讯）古达县沙巴公园于今天上午九时三十分盛大举行办事处大厦开幕，敦马斯达华海洋公园科学考察闭幕及敦马斯达华海洋公园宪报公布一周年庆典三合一活动。

本州特别事务部长兼丹绒加布区州议员拿督张志刚局绅为三喜庆典主礼嘉宾。

本州环境、文化、旅游部常务秘书拿督罗斯玛帝、古达副县长阿都加化、哥打马鲁都新县长阿奥迪佐卑、沙巴公园信托局主席拿督斯里东姑再诺博士、沙巴公园总监占米里纳西博士、古达县海事执法局总监温京超指挥官、政府长官、政党、地方领袖等也在场。

在庆典中，拿督张志刚部长在古达县沙巴公园三喜庆典揭幕牌上签名，切庆典蛋糕及参观沙巴公园展览摊。

拿督斯里东姑再诺博士也赠送纪念品予张部长留念。

庆典结束后，古达县沙巴公园也设丰富午餐招待来宾。

较早时，沙巴公园总监占米里纳西博士致词时欢迎来宾们出席三喜庆典活动。

他也感谢张部长抽出宝贵时间为上述三喜庆典主持开幕。

他说，沙巴公园照顾沙巴大自然包括古达敦马斯达华海洋公园，以推展本州旅游业，吸引国内外游客到本州尤其是古达观光海洋生态及美景。

他又说，敦马斯达华海洋公园是我国最大的海洋公园，具有旅游发展潜能及经济贡献。

他说，古达县沙巴公园办事处，目前共有十二位职员，将来势必增加职员服务。

占米里纳西博士呼吁民众与沙巴公园通力合作发展及照顾沙巴公园包括敦马斯达华海洋公园。

他感谢各政府部门，半官方机构，私人机构协助沙巴公园照顾，保护及考察古达敦马斯达华海洋公园。{F}