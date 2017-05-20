(本报斗湖十九日讯) 斗湖地热发电厂预料在2019年操作，因其是私人建设而与政府无关。

联邦能源，绿色科技工艺及水务部长拿督斯里邦里玛麦西慕博士昨晚在与斗湖华社交流晚会上反驳反对党提问时作上述披露。

此项联邦能源，绿色科技工艺及水务部长拿督斯里邦里玛麦西慕博士与斗湖华社交流晚会也是由许思强出任筹委会主席。

他说，耗资四亿五千万的水坝已批准也已签约，延迟原因乃因为州政府改变其建设由原本水坝为可防洪水坝。

他说，电力供应其实已改善，在美国的停电指数(赛迪)超过五百，澳洲的赛迪是五百八十，沙巴的赛迪应是二百五十，但我们是三百一十，他全部的关键绩效只是那个不达致，那是因为丹绒里拔的问题及乌鲁巴达斯的火患问题，在训示全部执行团下，在来年将达致二百五十或二百二十(赛迪)停电指数目标。

反对党提出地热发电厂问题，地热发电厂是私人的计划建设，他们一直在追问，为何延慢及政府出了多少钱?政府没出一分钱，因那是私人建设，他们与沙电签约，并在2019年操作，若他们延迟是他们的损失，因为是私人的，他们不能在预定时间交货，其实他们是等待如何做好产品，他希望他们可以找到新的股东，因为他们正找新股东，也面对一些问题以便更好的做好产品，这非政府的计划，政府并无损失，他们若不在预定时间做好是他们的损失，2019年做好，他们会监督此建设，承诺将使之成功，因为如果他们可以在2019年做好这产品，我们是世界上第十六个有地热发电者，在绿色能量扮演重要角色。

在询及团结党是否与民兴党结盟时，他说是无稽之谈，没有此事，他们尚在国阵最佳平台，要跟随谁，他们领袖曾是部长，他们有权力时曾做过什麽，MA63（1963年马来西亚合约）, 谈外来移民，他们有权力时做过什麽，现在他们失业却说这些荒唐的话。

他说，沙菲益及杨德利在非法移交做了什麽?问他们，他们有权力时在MA63（1963年马来西亚合约）做了什麽，现在<失业>了才讲，这些人不能信任，他们只在没有权力时才讲。

在询及斗湖的水坝问题时，他说，政府与联邦已在贷款了进行签约，因为联邦没有兼顾沙巴的水供，只是在乡区，城市的水供在州政府的权限，他们向联邦贷款，现在由水务局进行招标启动建设，耗资四亿五千万，已批准也已签约，延迟是因为州政府改变其建设由原本水坝为可防洪水坝，造成差不多是原本的价钱之双倍。(14)