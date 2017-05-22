(本报拿笃记者21日讯) 拿笃古纳区代表这次参加在亚庇举行的2017沙华小三语演讲诗歌朗诵赛及笔试赛，表现的还不错。

拿笃育才学校的学生代表拿笃古纳区参加全州华小三语学术比赛在代表拿笃区参加全州赛的华语诗歌朗诵比赛获得特优獎(第三名)，国语笔试比赛个人獎第六名及第八名。国语演讲比赛个人獎第八名。

拿笃修正学校的学生代表拿笃古纳区参加全州华小三语学术比赛在代表拿笃区参加全州赛的华语演讲比赛个人獎获得殿军，国语笔试比赛个人獎获得第五名。

据悉， 这项这项全州赛是由沙巴州教育厅主催，沙巴华小工委会，沙巴华小校长协会及沙巴教师总会联合主办于五月十九日举办之2017年度沙巴州三语演讲比赛，华语国珸笔试暨华语诗歌朗诵比赛，今年轮值由亚庇区校长协会承办，假LIKAS SQUARE APARTMENT HOTEL 举行。

以下是拿笃古纳区参加全州华小三语学术比赛所获獎成绩：

华语诗歌朗诵：指导老师：曾心怡/江珮珊。特优獎(第三名):莫洁柔(育才)，曹嘉欣(育才)，彭佳譞(育才)，陈锦宣(育才)，陈思洁(育才)。华语演讲：指导老师：赵淑祯师。殿军: 刘君怡(修正)。国语笔试：指导老师：何梓华师/Zanariah师。第五名：谢莉佳(Sheriqah Adin) (修正)。第六名: 阿丹（MOHAMMAD ADAM YONG）(育才)。第八名: 张纬娜(EDWINA EDWIN CHONG)( 育才)。国语演讲：指导老师：刘爱媚师/郑烈理师。第八名：万凯莉(育才).（31）