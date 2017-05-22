(本报斗湖21日讯)卫生部斗湖分局披露，斗湖六宗分别发生在天星园及士玛垃园两个登革热疫情区的起因，经过该局调查後，都是因为废弃轮胎积水滋生了黑斑蚊造成。

市议会常月大会上卫生部代表，但是令人遗憾的是，市议会的倒垃圾及清洁承包商却表示，轮胎并不在收取或清理的合约范围内。

再加上市议会也沒有地方置放这些废弃轮胎，所以这项问题只会随着日子越久严重性更加剧，因为废弃轮胎的数量将不断增加。

消息传出後，市民嚴厲評擊斗湖市議會勿再对废弃轮胎的现象，採取视而不见的态度，万一发生传染病将祸害无窮。

“雖然这些废弃轮胎属于私营轮胎店及车主个人，但并非不要负责，而是不知要放到那里。市議會作为地方政府，抽取门牌税及营业牌费用，應该有良好对策，而不是任由废弃轮胎课题情况继续发生及恶化。”：一位华籍轮胎店主說道。

“很多空旷地点如阿拨士路工业区或住宅区都被人堆积了废弃轮胎，附近有茶店与商铺，包括许多外地人到来，看到这样的情景，肯定会對斗湖留下不良印像”。

“更叫人担忧的是，轮胎积水是黑斑蚊的温床，黑斑蚊就是登革热及兹卡病毒的传播体，市議會是否应该负责任？”:该名华籍店主说道。

除此之外，空地还放置了许多水泥长磚，很容易对附近出入的车子与行人造成伤害，但无论是地方政府或卫生局都没有任何反应 。

他表示，多年前已有人建议市议会与厂家商讨，回收废弃轮胎或其他用途如填海及加工为美化用具甚至是艺术品，但是市议会从未正视这些建议。

因此，该市民认为，如果更多地区若真因为废弃轮胎成为登革热及兹卡病毒疫情区，那么市议会与卫生局高层应当自动辞职，因为这是这些负责单位间接造成的後果!(18#)