（本报拿笃21日讯）沙巴暨纳闽联邦直辖区客家公会联合会主催、拿笃客家公会承办、第16届第2次（2017年度）会员代表大会、第27次客家恳亲大会、青年团暨妇女组代表大会暨2017年度双亲节孝亲敬老三喜庆典千人晚宴订于6月10日（星期六）暨11日（星期日）一连两天分别在拿笃中学运发冷气大礼堂、梯级讲堂、冷气小礼堂暨会议室举行，刻下筹备工作正积极进行中。

该会主席梁福强、署理主席吴光朋县议员、副主席彭庆云、筹委会主席郑天贵今天继续拜会诸永久荣誉顾问、永久名誉顾问与名誉顾问，逐一征求捐席筹募活动经费，获得良好的反应。

梁福强主席称，往年该会皆组团参与州内其他属会所承办之会员大会，这回正巧在拿笃举行，希望会员同乡能够踊跃出席11日（星期日）的会员大会，并于上午9时参与拍摄全体照作纪念，欲出席者尽早于办公时间内向公会座办蔡素霞或廖彩玲登记。

当晚凡年逾65岁者将获得免费招待，目前已经有逾百位合格乡亲领取餐劵，梁福强主席吁请尚未领取者尽早向座办登记并领取免费耆老餐劵，未克亲身领取者可由家人代领，之前未曾参与者必须提呈身份证副本等资料，有疑问者可拨电话089-882513询问，以方便相关工作之进行，届时耆老座是凭劵入场，免费餐劵务必由本人出席，为达致大会弘扬孝亲敬老的原意，第二者将不受理，希望乡亲们合作，以免出现尴尬局面(31)。