(本报斗湖二十一日讯)斗湖德教会紫辰阁配合41周年阁庆主办[中小学象棋公开赛] ，今日于该阁玉波厅设下擂台赛，共有41名中小学生报名参赛，该阁名誉阁长侯建国受邀主持挂帅礼。

出席者观礼者也包括该阁会务顾问谢育明及董事成员等。

该阁阁长卢金裕致词时表示，难得大家踊跃出席此项象棋比赛，他也曾经在象棋公会担任过要职而类似这样好的埸地及环境作为参赛地点是非常难得，他们早期办象棋比赛都在非常叹苦环境成长，不是在咖啡厅就是屋沿下。

他说，斗湖象棋运动并非很逢勃 ，有点青黄不接，以后必须有后浪推前浪，还须在座同学们继续努力，做个好榜样及有文化的人。如何做有文化人，即是他人走棋，观者勿言，在旁看勿出声，如果很想下棋便报名参赛，同样，他人演讲，你也在说话，那麽，你觉得比演讲人讲得好便要找机会上台演讲，所以我们要做一个文化的人从观象棋为开始，即是人家奕棋，旁人勿讲话，同样的，出席任何埸合，人家在台上讲，台下也勿讲话，传承这种礼貌文化。

蔡梅生指出，中国象棋是中华民族的文化瑰宝，它源远流长，趣味浓厚，基本规则简明易懂，千百年来长盛不衰。

中国象棋是模拟的古代战争、直线战争、陆地战争、平面战争。在中国古代，象棋被列为士大夫们的修身之艺。

现在，则被视为是怡神益智的一种有益身心的活动。象棋集文化、科学、艺术、竞技于一身，不但可以开发智力，启迪思维，锻炼辨证分析能力和培养顽强的意志，而且可以修心养性，陶冶情操，丰富文化生活，深受广大群众的喜爱。古今中外男女老少皆宜，由于用具简单，趣味性强，大街小巷常常可见纹枰对弈的象棋爱好者。

棋赛在今天中午12:10全部结束，兹将优胜成绩列下:-初中组：冠军-林恒华。亜军-何御棕。季军-彭心盈。殿军-李勇斌。第五-简至胜。第六-陈嘉壕。小学组：冠军-李轩圳。亜军-许炜伦。季军-曾照扬。殿军-陈忠浩。第五-钟松原。第六-李典定。第七-李勇佳。第八-张嘉城

今年阁庆的象棋及乒乓赛多了一项奖励，那就是除了得奖者能有奖杯和奖状外，还会有一个领奖者的出席红包，只给有亲自来领奖者。(14)