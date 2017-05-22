(本报斗湖二十一日讯)斗湖群益社昨晚于本坡一著名餐厅成功举办2017年敬老会暨颁发2016年会员子女獎励金联欢晚会，丹斯里拿督刘荣华准将受邀为主礼嘉宾。

当晚宴开四十八席约近五百人出席参与其盛，晚会节目有敬老会，颁发会员子女獎励金，颁发永久名誉顾问敦聘书，颁发杰出服务獎及幸运抽獎等。

当晚的寿星公为张静强(90岁), 彭茂如(87岁)，何耀明(87岁)，寿星婆为钟加凤(85岁)，卓观带(83岁)，彭官带(82岁)，刘玉清(81岁)。获得杰出服务獎者为陈家昌区长，黄亚六区长，钟润新区长。

该会主席彭冠诚致词时表示，该会已多次举办敬老会及颁发会员子女獎励金，目乃为让年轻一代注重孝亲敬老的传统美德，也鼓励年轻一代勤奋向学。

华裔一向注重教育，所谓再穷也不能穷教育，因此，学生们受鼓励勤奋向学，考得好成绩以报答父母，获獎的同学们应再接再励，而未获獎者也不要灰心，应向获獎者作为模范及目标，加倍努力必能获獎。

一个健康的社团，理事与会员必须同心协力，唯有群策群力共同发展会务才能把会务办好，团结就是力量 。群益社是一个福利团体唯有会员彼此合作才能把会务推向高峰。

群益社虽然不与其他大社团相比，但该会在联合会占有极重要内地位。 华联其实以团结华社为首要任务自立门户肯定吃亏。 社团青黄不接现象很普遍，希望有更多年青人加人群益社除了巩固组织外也成为接班人。

他也希望理事会员顾问团本著支持群益社的热忱继续给予合作，支持及爱护，携手为会员谋求更好福利。

参加社团服务是一项义务，不求回报的贵任，每一个志愿圑或社团的参与者都必须要保持任劳任怨的服务态度去服务。

时代的进步，网络发达造成被滥用甚至用以破坏及绯縍他人的工具，政府已设立法律管制社交媒体，因此，时常使用社交媒体的我们也要多加小心管制言行，也必须过滤信息，分辨真伪。

孝亲敬老为华人传统美德，而敬老会为本会常年活动之一 ，也借提醒年青一辈孝顺父母。

刘荣华慨捐五千令吉 赞群益社理事贡献良多

(本报斗湖二十一日讯)华联的成立最大目标也在团结华社，促进华社交流，强大本身在地方上的力量。主礼嘉宾丹斯里拿督刘荣华准将昨晚在斗湖群益社2017年敬老会暨颁发2016年会员子女獎励金晚宴上致词作上述披露。

他也捐出五千令吉作为该会基金。 由于他身体抱恙，其讲词则由千金刘心茹代读。

他觉得很高兴及荣幸受邀出席作为当晚由群益社举办的2017年敬老会暨颁发2016年会员子女獎励金颁发联欢晚宴主礼嘉宾。

他也赞掦群益社理事们多年的付出，无论在华社或在群益社方面，也筹募款项以筹办今晚的敬老会及颁发獎励金，每年均举办从不间断。

组织的成立乃为照顾社员，照顾他们的福利及孩子的教育，獎励金虽是小数目，但意义重大，可以从中激励孩子们勤奋向学，发奋图强。

敬老会方面也发挥孝亲敬老的精神，也是我们的华人传统美德能源远流长传承下去，组织的成立最大目标也在于团结华社，其二为促进华社交流，强大自己本身在地方上的力量，所谓一根筷子没有力量，若是一把筷子便强而有力。

群益社过去也举办多项活动也获得社员拥护支持，相信社员们将会继续给予拥护及支持，这是因为群益社的持续不断的照顾社员们的成果。

若成立一个公会，社员不受到照顾或不获得关心是毫无意义，公会的照顾社员也是公会成立的宗旨。

他也促请理事及社员们勿忘前辈所作的付出及成立宗旨，当职者必须要付出执行他们的任务才不辜负社员们的委托，勿因恋栈权力而不付出则是毫无意义。

今日的群益社组织非常好，希望他们继续发挥组织的精神，继续为社会及社员作出服务。(14)