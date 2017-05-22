（莎亚南讯）ntv7 2017金视奖颁奖典礼日前圆满举行，电视剧《凌晨3点3》获得电视剧类最佳电视剧及传媒推荐大奖杰出电视剧两个大奖；至于入行29年的“阿爸”温绍平，在18年后再度成为“视帝”，而首次角逐最佳女主角的张惠虹，即打败其他女主角，成功夺下“视后”！

2017金视奖颁奖典礼获得超过百位国内外艺人、主持人及主播出席，场面星光熠熠。颁奖礼将享有盛誉的37个“金光闪闪”《金视奖》奖座颁发给得奖者，为表扬本地电视中文娱乐事业台前幕后，表现杰出的电视艺人及电视从业员。

凭《阿爸》获得最佳男主角的温绍平，与凭《记忆中的菜单》成为“视后”的张惠虹。

凭《阿爸》获得最佳男主角的“老戏骨”温绍平分享说，他终于“心想事成”，因为18年前错过了亲自上台领奖的机会，现在终于可以亲身来到现场领奖。

第一次入围就获得最佳女主角的张惠虹，凭《记忆中的菜单》成为“视后”。她表示自己真的很热爱演戏，并分享说一个前辈说过当演员很幸福，因为演各种不一样的角色，能从中领悟到一些事。

获得传媒推荐大奖杰出艺人兼最佳女配角的杨雁雁。

获得新增设奖项传媒推荐大奖杰出艺人的杨雁雁，同时凭《时光电台1970》第三度蝉联《金视奖》最佳女配角奖项。和杨雁雁同样来自柔佛州的张咏华，入行已20多年，首次夺得最佳男配角。

这次大会特别颁发了“金视辉煌成就奖”给资深男艺人郑锦昌，由于他有事不能来到现场，因此录制了视频分享他的心情。他直言自己是过来人，当年多亏有前辈的提拔，才有今天的他。

获得最佳新闻主播的王菁忆《八度空间华语新闻》。

特别为观众而设的“观众票选奖”，以透过《金视奖》官方网站100%网络投选出年度五大最受欢迎男艺人和最受欢迎女艺人，最终由五位男艺人包括苏进川、郑瑞钥、蔡子、李永钧、温绍平和五位女艺人巫恩仪、吴天瑜、蔡佩璇、秦雯彬、王菁忆胜出。

2017金视奖由李欣怡单挑大樑担任颁奖典礼主持人，陈慧恬和陈子颖则担任星光大道主持人。香港TVB艺人滕丽名、黄智贤、姚子羚、龚嘉欣，本地新人歌手郭修彧和李佩玲也参与其盛，在颁奖典礼上演出唱歌环节，当中李佩玲演唱了2017金视奖5强最佳电视剧主题曲。（HO）

2017金视奖完整得奖名单：

电视剧类

最佳电视剧：《凌晨3点3》

最佳男主角：温绍平《阿爸》

最佳女主角：张惠虹《记忆中的菜单》

最佳男配角：张咏华《我要放假》

最佳女配角：杨雁雁《时光电台1970》

最佳新晋演员：吕志勤《坏青春》

最佳导演：《法内情》郭贽豪、陈祺汉

最佳剧本：《分身乏术》巫绍棋

最佳剪接：《假面》劳振鸿、奕超

最佳摄影：《重案狙击》刘竞旬

最佳电视剧主题曲：《我的欧巴们》有你在家 – 陈慧恬（词：王蓝茵 / 曲：饶善强）

非电视剧类

最佳综艺娱乐节目：《甄文达马来西亚味之旅》

最佳综艺娱乐节目主持人：林佩盈《金视奖2014》

最佳时事及新闻报导：环球透视《旺角日与夜》

最佳新闻主播：王菁忆《八度空间华语新闻》

最佳时事节目主持人：陈丽亭《ntv7 华语新闻 – 2014年新闻回顾》

最佳资讯节目：《环岛8》（第二季）

最佳资讯节目主持人：方若琪《檐下温情》（第五季）

最佳特备节目：《记忆中的菜单》 （电视电影）

最佳剪接：《环岛8》（第二季）林贞伶、张慧灵、郑琳敏、吴佩雯 、江茹诗

最佳摄影：《记忆中的菜单》（电视电影）罗岳涁

观众票选奖

五大最受欢迎电视男艺人：苏进川、郑瑞钥、蔡子、李永钧、温绍平

五大最受欢迎电视女艺人：巫恩仪、吴天瑜、蔡佩璇、秦雯彬、王菁忆

最受欢迎电视剧：《最难忘的假期》

最受欢迎电视剧角色：巫恩仪饰庄窈敏《阿爸》

传媒推荐大奖

杰出电视剧：《凌晨3点3》

杰出电视节目：《甄文达马来西亚味之旅》

杰出艺人：杨雁雁

金视辉煌成就奖：郑锦昌