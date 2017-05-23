(本报斗湖22日讯)正当斗湖市议会尚在多番讨论应该如何处理发佳商业区(Vip茶室对面)罗哩停泊站发生的修车活动的同时，当地的修车活动仍旧频繁展开。

虽然卫生小组多次要求执法组每天对罗哩停泊站发生的修车活动发出罚单，并且在每个会议上呈报罚单数目，但是执法组却以人手不足为由推搪责任。

最近召开的常大会议上，负责市议会外勤事务的副秘书表示经过调查，证明当地是商业区，因此商家有权力经营生意。卫生小组则表示最多批准让商家使用二个车位进行维修。

事实上，商业区与工业区是两回事，商业区可以售卖汽车零件并不代表可以进行维修，更何况是在罗哩站甚至是公众停车位上修车。

然而，这个天天发生的事件，在上个月的常大甚至发生过执法组人员向常大报告时表示，在上述地点沒有出现修理汽车的活动。

虽然市议会是因为接获公众投诉说有人在该地区进行修车活动，才下令执法人员前往检查，然而执法人员却”发现”并无修车的状况。

当卫生小组指示执法组只要发现有修车情形，就发出罚单，如果每天都有发现，就每天开出罚单，执法组却以人手不足说无法完成任务。

在家界看来，这已等同公然作出抗命，如果这类情况继续出现，势必严重影响市议会威信与执行任务效率，地方政府有绝对必要，採取严厉对策以正视听。(18#)