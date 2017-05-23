(本报斗湖22日讯)圣拨特中学校友张志光先生以实际行动回馈母校，配合该校即将在今年7月8日举行的百年校庆义卖会捐款三千令吉的校舍维修基金。

张志光校友将这笔款项移交了给圣拨特中学李建文校长时表示，他非常感谢母校与老师们当年对他的辛勤教导与栽培，并且对母校百周年庆感到非常难得，因为并非人人有遇到的机会，因此他也庆幸自己有机会参与及贡献一份力量。

身为1978年届的校友，目前已是成功殷商的张志光在本身捐款之余，也借此呼吁历届校友凝集力量，支持母校的各项发展与建设，为学弟学妹们创造更好的学习环境，将来出人头地，造福社会，当然也回馈母校。

李建文校长代表校方感谢张志光校友的爱心捐款时则表示，他相信在全体圣拨特中学校友的大力支持下，该校100周年校庆活动肯定能取得圆满成功。

圣拨特中学是斗湖区最多华人子弟的国民型中学之一。该校自1917年开始创校至今，培育了无数莘莘学子，其中不乏在政经文教各领域中的杰出人士。

任何有兴趣赞助该校义卖会及校舍维修基金的校友或社会善长仁翁，请在6月16日前联络该校黄惠玲老师，手机号码:012-810-3122。

各界人士也可以选择以刊登该校百年校庆校刊广告来支持这项活动。此外，义卖会固本已经发售，欢迎各界人士前往该校或到Thymes Bar & Bistro，The Container Cafe以及Kudos音乐学院购买。

义卖会当天除了有各种美食摊位，还有由学生设计的游戏摊位，务必让来宾们能尽兴而归。(18#)