(本报斗湖二十二日讯)斗湖太极气功十八式学会昨晚于本坡一著名餐厅成功举行第十六届(2017-2018)年理事会宣誓就职典礼，恭请主礼嘉宾拿督杨志辉荣誉少校名誉会长主持监誓礼。

当宴开十五席约有百余人出席参与其盛。

主礼嘉宾兼监誓人拿督杨志辉荣誉少校致词时表示非常感谢该会的盛情邀请他出席此届理事会宣誓就职典礼，让他有机会和大家一同庆祝和见证这项隆重的仪式。

他说，新届理事会上任代表著贵会新旅程的开始，他希望新届理事们能了解，担任理事并不是个人荣誉，也不是身份的象征，而是一份对学会的责任、来自会员的期许，更是一份必需要尽心尽力的使命。

他相信，新届理事成员多是拥有多年领导经验的成员，对行使本身的责任与权力，都有相当丰富的经验和深受认同的才华。

他希望新入阁的理事能向前辈学习，也希望前辈能带领新人展开工作。除了全力推动会务外，更要重视理事会与会员之间的沟通与合作，务求让协会的各项计划在获得会员支持和参与下展开。

他也借此机会向他多年的挚友，服务斗湖华人社团联合会多年的好副主席、好理事蔡金福先生致以万分的谢意和缅怀，他在太极协会和斗湖华人社团联合会服务多年，深受理事和会员的支持，在处理会务上他克尽己责、全力以赴、从不言弃，在面对会员时，他任劳任怨、亲切友善，是一位益友，更是一位良师。

他也借此对他的离去表达深切的缅怀，也对他的奉献表示高度的赞扬。希望新届理事会能以他为榜样，在会务上全力以赴、做到最好，在会员沟通上任劳任怨、亲切友善。

最后，他也恭祝斗湖太极气功十八式协会第十六届理事会顺利宣誓就职，并在会员的鼎力支持下成功开展新一届的工作，协会会务蒸蒸日上！

罗小妹会长致词时表示，当晚乃为该会第十六届(2017-2018)年理事会宣誓就职典礼，她在此代表筹委会成员热烈欢迎大家踊跃出席晚会，有他们的参与使他们的就职典礼就显得万分光彩及更有意义。

筹委会主任许德强时表示，这一届，该会迎来了一位女会长罗小妹会长，相信大家都知道，罗师组的先夫，已故前任会长蔡金福师兄，是在谢育明师兄缷任后被推选为第十届理事会会长至第十五届，在这十二年里，蔡师兄任劳任怨，克尽其职地带领著每一届的理事们推动会务弘掦太极气功十八式，推展群眾保健运动。

他为人随和，心胸宽宏，是一位称职的好领袖，今年三月十五日，第十五届理事会届满，解散后，在等待著第十六届理事会复选间，蔡师兄突然与世长辞，他壮志未酬，对该会的未来，他有著新的策划，无奈天妒英才，为了不让他的遗愿落空，新届理事会一致认同通过罗师姐为本届接棒人的最佳人选。

在此，身为筹委会主任的，谨代表全体筹委会组员衷心感谢各师兄师姐的支持与鼓励，因为有了他们的认同与肯定，太极气功十八式功法才能有斗湖继续发光发热。(14)