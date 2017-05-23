(本报斗湖二十二日讯)普通行动组将在九月于比鲁兰的甘邦查哈雅巴鲁设立第二十个普通行动组。

全国公共秩序及安全总监拿督斯里莫哈末沙都宾奥士曼今日出席斗湖普通行动训词庆典后在记者会上作上述披露。

他说，今天他主要是会见其官员及成员们及了解这里最新的发展和了解此地发生的事项，之后他有一项滙报会，主要是给他们的劝勉，激励而他只有三十八天进行退休在六月二十八日，没有多久，因此他要给予他的同僚激励以便在充满效忠的精神下执行任务，有纪律，而他们进入警界是没有被迫的，是志愿的，希望他们努力工作，最重要是为国服务，明天他将有一项活动，他也要了解砂沙的情况，没有缺乏，他们有成员但并尚未完全训练成为普通行动组成员，今年将训练八百人，他们将在砂州进行训练，因为沙巴没有受训中心，因此派送他们到砂朥越，希望能完成未参加课程的一千八百人，上年训练了二百三十七人，今年八百人，明年再有训练，普通行动组的基本训练是首须的以便他们知道在森林扮演的角色，要完全装备自已，因为他们都是新人，也不分他们是西马，沙巴及砂朥越至沙巴这里。

普通行动组在沙巴有三千一百人，有一半的人尚未完成训练，我们为他们凖备训练。在询及古纳设立普通行动组时，他说，尚未，而在九月将在比鲁兰设立普通行动组(第二十营)，地点在甘邦查哈雅巴鲁，在装备方面在枪械将由来福改至M16. 新的武器将是M4。(14)