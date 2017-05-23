（本报斗湖廿二日讯）斗湖巴华中学华乐团在七月中旬将举办两场华乐盛会： 《琴缘4.0》之绽放光辉?胡琴专场音乐会和《回响》华乐演奏会。这是为了欢庆学校52周年而办的系列活动。巴中华乐团举办这两场演奏会的目的在于展现华乐团27年来推广华族音乐艺术和努力学习的成果；也是巴中华乐团回馈本校和感谢斗湖华社支持的音乐盛会。两场音乐会售票和乐捐所得盈余将充作巴中华乐团维修乐器和购买乐器的经费。两场演奏会的票价和详情如下：

一．《琴缘4.0》之绽放光辉?胡琴专场音乐会。

这场音乐会是由罗燕莙校友与她的学生所呈现的音乐会。

罗燕莙校友出生于沙巴州斗湖，参加巴华中学华乐团学习二胡，启蒙于张诚忠老师；2000年7月考入马来西亚艺术学院音乐系，主修二胡，副修小提琴。2005 年7月获得中国西安音乐学院民乐系学士学位。

日期：2017年7月15日（星期六），时间：晚上七时正，地点：巴中辉碧堂，票价：RM30，乐捐100，赠送VIP票。

二．《回响》华乐演奏会。

《回响》是一场由华乐校友与在籍团员联合演出、真情呈现的演奏会。经过筹委会积极的联系，约30位历届华乐团校友将参与《回响》华乐演奏会。这些校友有的已毕业十多年，工作的特地请假；在国外留学的趁着学校暑假，从世界各地汇聚在斗湖一起打造这史无前例的演奏会，不管是校友还是在籍团员都非常期待这次舞台上演出的特殊经验；感受大家一起合奏的气氛，校友也可以重温在华乐团的美好时光。

日期：7月16日（星期日），时间：晚上七时正，地点：巴中丘福局绅堂，票价：RM15，乐捐100，赠送VIP票。

在此，乐团顾问老师杨金思老师希望家长，热心人士能够多多支持,踊跃购票或乐捐。

另外，还设有套票的优惠，只要RM35就可以观赏以上两场演奏会，但只限100套。欲购票者，可以联络乐团顾问老师杨金思老师0198929718和陈欣薇老师0143557625；团长曾立佳0167134178和副团长谢楷健01115052127。(18#)