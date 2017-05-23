【本报拿笃记者二十二日讯】拿笃佛教会配合今年五月份的卫塞节，在昨天举行布施活动，捐赠米粮和日常食品给区内老弱贫苦和残障人士，关怀弱势的一群，实跷和发扬佛祖的慈悲大爱精神。

该会正副主席莫英群、莫天海、财政陈桂玉、宣教主任林治宏、福利主任陈淑玲、文教主任陈诗卿、众理事、青年团及儿童班小朋友都参与是项难得的布施活动。

布施活动在下午一时开始，该会一众理事佛友和小朋友们老中青少爱心满满的，分乘佛教会的专车或自己驾驶车辆，携带着米粮布施品，翻山越岭，冒着烈日艳阳，汗流夹背的挨家逐户的把米粮食品送给每一户受惠者，献上关怀和祝福，尤其是小朋友们，虽然热到满大汗，在握着或摸摸坐在轮椅上的老婆婆老公公满是皱纹的手掌问好，场面温馨感人。

一位家住龙岗坑区，今天已83高龄，因行动不便坐在轮椅上的罗亚带老婆婆，看到一众佛友和天真无邪的小朋友，一把眼泪一把鼻涕的流个不停，佛友们起初以为是老婆婆的老年病，并不以为意，结果大伙都误解了这位感性的老人家。

原来是罗亚带老婆婆看到这么多人上门探访她而太高兴感动到热泪直流，据老婆婆的孙女告诉我们，罗婆婆说从来没过有这么多满屋子男女老少来探望她，激动到满眼热泪和一把鼻涕。

一位鲜少出门到户外郊野走动，裤脚沾满污泥满身是汗的乐龄佛友，看到这感人的场面，由衷的说虽然很辛苦，但让她真正领会感受到施比受更快乐的真谛，而一位年仅四岁晒到双脸红红的小朋友在被问到时，更是天真说很高兴，令在场佛友欣然一笑，能尽一份绵力帮助他人是一件很快乐的事。（26）