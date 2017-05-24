（斗湖23日讯）斗湖培育学校董事会本月21日（周日）晚间于美沁餐厅欢庆教师节晚宴，宴请小学及幼稚园所有老师，并也特邀斗湖区六所国中（斗湖政府中学、柯夏拉中学、圣巴特中学、白桥中学、圣三中学及圣乌丝拉中学）的华文老师参与。

邬明辉赞助一席

上述教师节晚宴，是培育董事会为慰劳该校老师们为教育贡献而设，董事长甲必丹邬明辉也私人赞助一席予斗湖区六所中学的华文老师，并赞助小礼物予所有出席的老师，以示感激老师们辛勤的默默耕耘与牺牲。

斗湖培育学校董事长邬明辉于简短致词中赞扬，老师是建国功臣，是文化传承者，是塑造优秀国民的伟大设计师，他也赞扬国中的华文老师不畏艰辛，在国中实践坚持教授华文的伟大理想。

因此，他呼吁所有在国中就学的华裔子弟，必须珍惜机会积极报考中文，不要认为中文难以考获及格就轻易放弃，以免日后到社会工作时才意识到中文的重要性，到时才遗憾书到用时方恨少。

学生必须紧记“多学一种语言就多一种优势”的社会现实，不要因为华文难考就放弃，我们必须克服它难学的关键，乘着如今年轻脑袋尚灵活，学习与报考中文以后绝对不会吃亏，中国崛起已改变世界的政治经济领域的规则，这是任何人都无法改变的事实。

与此同时，他赞扬老师们为建设国家所付出的努力，如果没有这群愿意在国中推动华教的老师们，则华教在我国则前途无望。

邬明辉说，老师对人格塑造起着重要的决定作用，是核心文化与思维品格的设计师，这需要归功予传递学问的老师，因此老师这个职业素有“灵魂工程师”的美誉。

他表示，无论华小还是国中的华文老师，尽管身在不同在岗位上，但大家都是为华文教育奋斗的好伙伴，他希望老师们在捍卫学习母语权利方面不要退缩，积极在本身岗位上发挥影响力，以让更多学生有机会学习华文，认识本身的文化。

他表示，华文老师想要在国中里教授中文是一件苦差事，首先是学生人数的问题，二来是学校领导人是否开明，加上教学资源及经费匮乏，假如遇上校长比较开明者则办华文班较为顺畅，否则将可能面对诸多刁难阻碍。

让人感到欣慰的是，尽管有些国中的环境不利于华教的发展，但是国中里的华文老师为了母语教育，仍是不畏艰辛昂头挺胸，站稳脚根，并且不断说服学生来上中文班，确保华文班每一年都能继续开办下去，这一群华文老师可以称得上是“华教斗士”，这种精神值得各界赞扬的。

赞扬李建生老师

他特别赞扬李建生老师，李老师最近组成了白桥中学及育进公学的24节令鼓队，为推广及传承中华文化，不遗余力誓要做到最好。白桥中学每年都有举办校内的新春联欢会，并获得友族校长及师生们共同参与，还邀请龙狮团及巴中华乐团进入校园娱宾助兴，这都是国中华文老师们积极争取及协调所得到的结果，盼望能成为其他国中的榜样。

邬明辉希望借教师节晚宴致词，呼吁各界关注国中华文教育的困境，大家伸出援手及资助他们，以“有钱出钱，有力出力”的实际行动支持他们，以身作则鼓励本身的孩子，使更多华裔子弟报读及报考中文，勿使华人母语教育被边沿化。

赞扬校长赵鳯嫦

另外，邬董事长也赞扬培育学校校长赵凤嫦为教育无私付出的精神，赵校长经常在傍晚6时仍在学校办公室里办公，他希望其他老师们多多向她学习。

出席上述教师节晚宴者，包括培育学校副董事长刘月德助理总监、校长赵凤嫦、副校长陈赞荣、副校长彭绣珠、副校长甘杶郿及其他董事老师们。

让华文教育在国中续绽放 李建生吁坚守岗位

（斗湖23日讯）沙巴州中学华文教师联谊会理事李建生老师表示，国中华文班是华小母语的延续，国中华文老师既然选择了华文教师这一职业，他们有责任和义务去坚守本身岗位，让华文教育在国中也能继续绽放它原有的魅力和价值，不让它应着时代的变迁和受大环境的趋势而陨灭。

他呼吁各界人士关注国中华文班的议题，并给予他们最大的关怀及支持协助，让母语教育能够持续在国中里开办，使得更多学生有机会学习到中文。

李建生也是白桥中学华文老师，他是前晚（周日）在斗湖培育学校董事会举办的教师节晚宴上致词时如此表示。他说，这是培育董事长邬明辉第2次邀请全体斗湖国中老师参与教师节晚宴，他谨代表老师们表达谢意，并讲述他对国中华文班的展望。

他说，从越来越多的华教团体在庆祝节日或庆典中，都不忘邀请国中华文教师出席参与，可以看出华社与国中教师的关系越走越近，国中华文教师今天已不再孤军奋战，在国中修读华文班的孩子也不再是“华社的弃婴”，这是正面的发展，让他们感到很高兴。

李老师说，这些本来就同出华小在升上中学后，来到个别国中就读的一群，都已经得到华社的认同与关注，他们举办的学术性和非学术性的活动，近年来渐渐获得了华社的大力支持。

他说，然而华文教育在国中环境仍有隐忧，因为有隐忧存在，国中华文老师需要做得更多来应对，普遍上很多国中华裔学生的家长对孩子修读和报考华文这一举动上漠不关心，也少有认真鼓励孩子们报考华文，使得老师在鼓励学生修读和报考华文努力上，受到了一定的阻碍。

他继称，这也是为何国中华裔子弟报考华文人数日益下降的最大原因，不过身为国中华文老师，他们将会继续鼓励孩子们选修属于自己的母语，不要忘记自己的文化。

有鉴于此，李老师呼吁国中孩子的家长，把目光抛得远些，要与老师们站在一起，联手鼓励孩子修读和报考自己的母语，一起维护我们的母语教育发展。

与此同时，他也强调，国中里一些课外活动和华文课是相辅相成的，通过课外活动可以培养孩子们的品德，孩子们在待人处事方面和道德观也得以提升。

他希望带给社会群众一个信息，并取得“抛砖引玉”效果，希望社会大众把焦点投射在国中华文班议题，投入更多的关怀及资源，以协助国中华文班开办的发展。

李老师说，斗湖国中华文老师为教授中文劳心劳力，只是尽老师应尽的责职，视传授中文及传承中华文化为己任，而非掌声。

全斗湖共有6所国中开设华文班，全体华文老师有14位，包括斗湖政府中学2位、柯夏拉中学1位、圣巴特中学4位、白桥中学4位、圣三中学2位及圣乌丝拉中学1位。

沙巴州中学华文教师联谊会于2016年2月3日注册成立，宗旨是加强本州中学华文教师之间的情谊，发展会务，促进学术交流和积极支持中学华文教育发展。(14)