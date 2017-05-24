（本报斗湖23日讯）市议会拟定市区多层泊车场构思为内有酒店、办工室、店铺及多层泊车场的综合商业大厦概念，以鼓励外资及抓紧旅游业发展脉胳。

斗湖市议会主席阿里祖斯是于昨日接见斗湖中华商会代表团，商讨市区多层泊车场课题时，作出上述发表。

由会长谢璇发亲自带队的代表团在也借此次礼貎拜会行程，向市议会主席提呈兴建综合停车场以解决市区日愈严缺泊车位问题的备忘录。陪同此行者包括副主席邱煜评、罗凤鸣及多位理事。

商会认为，斗湖市区泊车位原本非常缺乏，加上划于固定泊车位，可谓雪上加霜，由于越来越多车辆川行到市区，若没有建停车场以缓和泊车的需求，严重的泊车问题将造成市区车辆大阻塞及乱泊车的情况发生。

针对上述问题，市议会主席对商会之建议深表认同及支持，并披露当局经重新构思多层泊车场计划内容，增加其多元用途与发展为重点考量下，已修改为内有酒店、办工室、店铺及多层泊车场的综合商业大厦概念。

考虑到计划所需经费，当局也欢迎私人界以联营或外资投资型式进行该计划，暂时选址为市区城市转型中心（UTC）旁空地或圣巴特路旁泊车场，并对该计划抱持吸引外资、促进旅游、刺激经济、带动买气等期盼。

市议会希望透过吸引外资的进军起到刺激本地经济的效果，吸引更多外国游客抵湖，催化本地农品、海鲜、干货、饮食等行业消费。因为斗湖毗疄拥有世界海岛旅游天堂美誉的仙本那，这一条件足够为斗湖带动旅游业发展。唯有抓紧机会才不会继续与兴旺的旅游业擦身而过。

斗湖中华商会对予市议会主席的高瞻远瞩深表赞同及支持，并感谢他在各领域上给予商会积极与开明的配合。同时认为透过此项发展计划吸引外资进入斗湖，将有助于达到上述多项喜闻乐见的效应外，更能为商会积极争取开拓斗湖与中国直航班机奠定有利条件。

目前全球旅游消费力最高最强的群体莫过于中国游客，而仙本那无论是旅游或酒店业的兴旺更是中国旅客所带来的效益。唯有成功吸引中国旅客的前来，斗湖才能在真正意义上发展旅游业，并以此为基础带动整体经济的升级。(14)