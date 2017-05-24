(本报斗湖二十三日讯)由斗湖绿色能源有限公司发展的全马第一个地热发电项目，虽然是私人界主导的工程，可是它也获得联邦政府3千5百万令吉的拨款。因此，有关“私人界项目并没用政府一毛钱，迟完工亏损自负”的言论，是误导民众的。

斯里丹绒区州议员陈泓缣今日针对联邦能源、绿色科技和水务部长兼沙巴团结党代主席拿督斯里麦西姆博士“为何反对党老是喋喋不休”的言论，作出反驳。

也是行动党沙巴秘书的他，也劝勉凡是有心有志向从政者，好的人物需要好的平台，而国阵却是现在所有马来西亚要求改革者的绊脚石，必须除之。

陈泓缣引用斗湖绿色能源有限公司本身的官方网站，披露2012年5月27日，该公司自己发文告表示，已经与首相署公私合作单位签署促进资金合约，马来西亚发展银行负责发放3千5百万令吉联邦政府的拨款给予该公司，以修建前往地热发电厂的道路。 (http://www.tgepower.com/de_27may2012_rm35m_federalgrant_geothermalplant.html)

他说，“难道这马币3千5百万不是公家的钱？用这笔拨款修建的道路，根据我上数个星期前的实地考察，已经日久失修，自从地热发电厂的空地发现没人上班，人去楼空。在纳吉政权开始的经济转型计划，凡申报成功的项目都能申请高达一成的政府促进资金，以兴建有关项目的基本设施。没有理由麦西姆你不知道斗湖绿色能源收取这笔钱吧？现在你信口雌黄说政府一毛钱都没出，我们可以相信这等政治领袖吗？”

陈泓缣认为，每个人民都有权利知道这项绿色能源项目的进展，不只是监管此项目的联邦部门（麦西姆掌管的）才有权利知道。

“首先，这项目在斗湖，在我的选区隔壁。我们欢迎30兆瓦地热发电项目，越快发电输往沙电电网越好。但是，我们拒绝白象计划。

第二，这项目的工地在前身是一级森林保留区的安德拉西，这也是重要的蓄水区。在发展绿色能源的大标题下，许多树桐已经被砍伐一空。难道这些树桐的牺牲不值一文吗？我们怎能放任此私人项目无止境延后完成？

第三，为什么我们要打造一个黎巴嫩绿色能源大亨？斗湖绿色能源名字虽然有斗湖，却是一个由外国人掌舵的公司。如果这间公司三番四次拖延完工，为何我们不能重新委任本土、有经验的电力公司？

根据《马来西亚洞察》新闻网站，价值4亿1千9百万令吉的斗湖地热发电项目，极可能因为斗湖绿色能源公司的股东纠纷，而弃之不理。陈泓缣最近在州议会获得的有关项目预算完工日期是明年20186月，可是在他质问之下，麦西姆上周莅临斗湖和华社交流后，改口后年2019。 (https://www.themalaysianinsight.com/s/1873/)

另外，陈泓缣对斗湖最近冒出许多有志从政的年青一代感到非常欣慰。可是，他不解为何这些青年才俊总要选择国阵？并且绘声绘影成团结党斯里丹绒区的准候选人。

“沙巴团结党代主席麦西姆与斗湖华社交流的晚会，该党区部主席兼上一届的候选人，我的对手，洪联辉和相关派系完全影踪全无。最近这段时间，许多媒体舆论都将焦点放在年青才俊，无论是商会会长或博学多才的知识分子，却单单忘了这些年来为了团结党默默耕耘的基层干部。我虽然是对手，但是也希望政坛有健康的发展。只闻新人笑，不闻旧人哭，这不是很好。”

他劝勉这些有志从政者，必须明白斗湖的许多民生课题，都是他们心仪的政党的领导们所掌管的政府部门的无能和无效而造成的。举例说明，麦西姆掌管能源、绿色科技和水务，斗湖的停电问题？绿色科技有没有所托非人？水坝何时开工？到底这是因为选了行动党当斯里丹绒的人民代议士的惩罚，还是这个国阵政府烂透了，没能修复？

他语重心长地指出，人民都要发展，都渴望经济转好。“可是，如果连一个斗湖地热发电项目有没有用到政府资金的小事也要硬掰，我奉劝各位年青人，看准一点。不要成为改变的绊脚石，和暴政的帮凶！”(14)