(本报斗湖二十三日讯)一项邝国扬清寒子弟奖励金颁发典礼今日上午于公民学校幼儿园礼堂举行，恭请沙巴董联会主席林克光主持仪式。

总共有来自斗湖及仙本那八间华小共一百位学生领取此项奖励金。

沙巴董联会主席林克光致词时表示，就像邱煜评所讲帮助清寒子弟，也是邝国扬的心愿，这也代表人间有情，邝国扬清寒子弟助学励金是让大家知道这世界上是有好人的，只要做好一件事情，即学生们好好念书，因为教育可以改变他们家境清寒最重要的因素，读书不止让我们以后有个美好的前程，也可帮助家人，所以读书是一件重要的事情，也是一件快乐的事情，因为读好书，做好人，我们这一生都会快乐。做一个堂堂正正的人，只要相信自己，把书念好，做个好孩子，爱护父母，老师，社会。

他也说，老师也扮演着重要角色，国家的未来可说是掌握在老师手中，但老师也须要学生及家长的配合，才能更快乐学习，国家才会更加文明。

沙巴董联会斗湖区委主席邱煜评致词时表示感谢斗湖区8间华小校长和老师们, 带领学生出席当天上午在公民学校幼儿园礼堂颁发邝国奖清寒子弟奖学金的仪式。

众所周知，邝国奖先生对音乐造诣高超。他是一位音乐家也是一位慈善家，对慈善工作和华教工作从不落人后。他设立这个邝国奖基金, 目的是要协助沙巴州每一个角落在华小念书的清寒子弟。

最近邝先生举办一个大型演唱会, 为沙巴董联会筹募一笔基金来协助在华小念书的清寒子弟。

今天沙巴董联会主席林克光先生, 在罗锦棠和蔡贵友两位先生的陪同下, 来到斗湖主持今天邝国奖清寒子弟奖励金. 斗湖区包括仙本那共有8间华小，得奖的学生共有100位，每位各获320助学金，期望同学们好好利用这笔款项来购买书本, 文具和缴交辅导班费, 以减轻父母亲的负担。(14)