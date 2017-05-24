(本報斗湖二十三日訊)斗湖德教会紫辰阁迎接41週年阁庆，定於本月28日（星期天）上午8.00am举办【中小学生乒乓公开赛】。

共有23名中小学生报名此项比赛，小学男生组13人:即钟嘉颖、冯家欢、冯家康、方冠中、黄玟敬、李凯恩、夏恒邦、陈言宇、钟松原、洪启恒、江镇安、郑俊杰、彭子瑜。

小学女生组5人:冯家雯、李勇佳、纪惠卿、洪巧恩、叶智凌。中学组4人:何御棕、李勇斌、方奕文、梁洁文

有关[中小学乒乓公开赛细则如下]:比赛地点：紫辰阁综合礼堂。比赛日期：2017年5月28日（星期日）。比赛时间：08:00AM-12:00PM。14:00PM-18:00PM。参赛资格：只限初中三以下中学生及六年级以下小学生。截止报名：2017年5月22日，星期一，4.00PM （不接受现场报名）。报名地点：紫辰阁办事处，蔡梅生-0128115735，沈渶杰-0128185521。报名费：RM1.00。比赛按金：RM10.00。（没有出席比赛者按金将被没收，到场参赛者，凭据取回按金。）颁奖日期：2017年6月4日10:00AM（星期日）（注：颁奖者衣着必须整齐，不得穿拖鞋。）。颁奖地点：斗湖德教会紫辰阁

蔡梅生说乒乓球运动方便，简单，锻炼全面，运动量合适，有趣，综合锻炼效果好，还应对了文明病症的侵扰，对肢体，心肺，反应，灵敏，协调及大脑起到很好的锻炼作用。

該阁在综合礼堂设有乒乓球台，欢迎大家结伴前來练习。(14)