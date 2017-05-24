（本报拿笃记者23日讯）拿笃及古纳区6所华小获得“邝国扬清寒子弟助学金”，受惠的华小生有55名。由沙巴国民型华校董事会联合会主席林克光主持颁发. 署理主席罗锦棠及各校董事代表及父母家长也出席其盛。

拿笃区受惠的5所华小育才小学、修正小学、启文小学、新华小学及侨新小学，共50名学生将于明日星期二下午1时30分，在育才小学冷气小礼堂举行颁发仪式。

此外，古纳区培新小学的5名受惠学生，也同时会在明天的其它时间，获得董联会代表亲临该校颁发。

拿笃古纳区董联会主席蔡贵友董事长与副主席温玉章董事长到场出席育才小学小礼堂颁奖仪式。

蔡贵友表示，“邝国扬清寒子弟助学金”捐助董联会属下83间华小及8间华中，目的是帮助全州贫困华小生成才成人。

他说，一向热心教育的邝国扬先生是于今年4月，在亚庇举行一项慈善音乐晚会，成功筹募30万令吉清寒子弟助学金及3万令吉董联会福利金。

据悉，已78岁高龄的邝国扬是第二次为沙巴董联会筹募助学金。2014年他曾为董联会筹措25万令吉助学金。

以下是拿笃古纳区6所华小获得“邝国扬清寒子弟助学金”55名受惠学生名单：

1．拿笃修正小学：陈紫芹（二年级）、邓何信（三年级）、梁晓凤（三年级）、陈嘉燕（三年级）、李轩毅（三年级）、陈欣怡（四年级）、黄美玲（四年级）、周艾英（五年级）、廖美玲（五年级）、沙婉妮（五年级）、珍彦乙（五年级）、陈怡颖（六年级）、陈富清（六年级）、李俊文（六年级）、梁嘉育（六年级）。

2．拿笃育才小学：花蒂拉（一年级）、叶金友（三年级）、曾沩麒（三年级）、玛丽莎（三年级）、沙卢（三年级）、罗海家（四年级）、黄雪莹（四年级）、依麦（五年级）、谢仪清（五年级）、谢雯怡（五年级）、曾彩仪（六年级）、何嘉雯（六年级）、萧添义（六年级）雷万（六年级）、阿丹（六年级）。

3．拿笃启文小学：李美仪（一年级）、陈俊威（一年级）、吴思仪（二年级）、邱恩星（二年级）、凌汉伟（三年级）、何恩琪（三年级）、陈依宣（四年级）、刘国雄（五年级）、张文华 ( 六年级）、张嘉仪( 六年级）。

4．拿笃新华小学：阿当 （二年级）、韦乐达（四年级）、胡德光（五年级）、拉基曼 （六年级）、廖每媚 （六年级）。

5．拿笃侨新小学：叶汶烽（五年级）、陈倪豪（一年级）、SITI KHADUAH BINTI ABDULLAH（三年级）、DAVE JOEY（一年级）、DHIA DHARWINA（四年级）。

6．古纳培新小学：VERONICA（三年级）、李依欢（四年级）、杨翎（五年级）、DYANNA RHINE KIREN（五年级）、NURNINDA ELISDAYANTI（六年级）(31)。

每位学生获颁RM320.00 林克光勉努力求学

【本报拿笃记者二十三日讯】沙巴董联会主席林克光今天由该会署理主席罗锦棠及拿笃古纳区董联会主席蔡贵友陪同下在拿笃育才小学冷气小礼堂主持颁发邝国扬清寒子弟助学金，出者者包括此间五间华小校长董事长或代表。拿笃古纳区共有55位学生受惠，每位学生获颁发RM320.00。

较后时出席颁发助学金仪式的吴光朋县议员，也代表颁发由陈龙枝赞助的60本 “环保之路” 书籍予各校，分别由各校校长或董事长代表接收，该本书记录了环保活动，推动环保醒觉意识，据吴君称，该本书计划将来透过董联颁赠予全州华小，进一步推广环保意识。

林克光主席称，全州共有83间华小和8间改制国民型中学1000位学生受惠。他说，热心教育的邝国扬是在一项慈善演唱会中筹荻32万令吉，邝君深知民间疾苦，分赠予本州华小及改制囯中清寒学生，也是传达一项讯息，即人间有情，他劝请同学爱自己爱家人爱国家，求学并不一定要考第一，但要尽力不断学习，做好学问，可以改变人生与家境，希望同学们勿辜负了热心人士的心意做个好学生。（26）