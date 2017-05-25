（本报拿笃记者讯）拿笃佛教会配合卫塞节，在上周日举行布施活动，赠送米粮食品给多户贫苦老弱残障家庭，以发扬佛祖释迦牟尼佛的慈悲精神。

据该会福利组主任陈淑玲居士称，该会多年来都会配合卫塞节佛陀日期间做布施活动及访问。

陈淑玲居士称，每年进行布施购买米粮食用品的费用，全部都是由佛友信众热心捐献，从来没有动用到教会的基金。

该会今年的布施食品有白米、白糖、食油、牛奶、Milo、面干、Nestum、面粉、饼干、鸡蛋等。

拿笃佛教会福利组主任陈淑玲居士要特别感谢捐献费用做布施活动的下列佛友信众，感恩大家的慷慨响应和大力支持布施善举。

捐RM 100：黄沺莱、黄有清；捐RM 50：钟清兰、林治宏、汤骏福、莫英群、张国明、莫天海、朱运达、陈淑婷、吴美萍、陈婉文、杨天生合家、张昱宸；捐RM 30：彭伟祥；捐RM 20：何春凤、邱金英、陈桂芝、陈桂玉、叶婷婷、黄凤仪、孙宇薇、黄锡君、胡玉英、陆志明、Seowht、陈启良；捐 RM14：吕群芳；捐 RM10：梁咏欣、梁咏怡、陈王金枝；捐 RM5：张斐欐。

据悉，该会布施组同人在分别访问了龙岗坑区的83岁老婆婆罗亚带，友族妇女吉基，53岁聋哑妇女蔡有娣外。

较后，该会福利组同人也拜访了老弱多病73岁的李琳友与张友娣夫妇，67岁的贫苦人士杨新松，以及42岁的残障人邱惠燕。

家住西加麦路四里半的邱惠燕，自从5岁童年时发了一场高烧，便瘫痪至今，更不幸的是早年丧父，慈母四十多年来无怨无悔的悉心照顾爱女，饮食起居都由邱母一手照顾。

拿笃佛教会同人对这位慈母的伟大和爱心，都表示至高敬佩和赞誉，深感母爱的无际，更给小朋友们一个很好的启示，爱护弱势者和感恩母爱抚育儿女的辛劳。

在当天下午布施活动结束后，该会福利组主任陈淑玲居士，感恩三十多位男女老少佛友团员的辛苦，特自掏腰包，请大家到一冷气面包店唱凉茶吃蛋糕等小吃，感谢大家的分工合作和爱心满满的付出。（26）